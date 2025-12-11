बस्तर ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए रायपुर पहुंची बॉक्सर मैरी कॉम, युवाओं को संघर्ष और हिम्मत का संदेश दिया
प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम बस्तर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने रायपुर पहुंचीं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन से हर ल ...और पढ़ें
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुकीं प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कभी हार मत मानो। मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वे बुधवार को रायपुर पहुंचीं, जहां वे गुरुवार को होने वाले बस्तर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आई है।
रायपुर पहुंचने के बाद नईदुनिया से विशेष बातचीत में उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए रोज मेहनत करने की सलाह दी।
मैरी काम ने कहा कि आज सरकार और समाज दोनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बेहतर सुविधाएं, मंच और अवसर मिलने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यदि लड़कियों को खेलों में और अधिक अवसर दिए जाएं, तो वे हर खेल में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं।
खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग मिलना जरूरी
बाक्सर मैरी काम ने छत्तीसगढ़ में खेलों को लेकर बढ़ते उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में बड़े स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित होना अपने आप में बड़ी बात है। इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक प्रतिभा की कमी नहीं है। यहां के युवाओं में फुर्ती, ताकत और स्टैमिना भरपूर है। यदि इन्हें सही मार्गदर्शन, आधुनिक ट्रेनिंग और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों, तो यहां के खिलाड़ी आसानी से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं।
सोशल मीडिया की बजाए मैदान पर उतरने की अपील
मैरी काम ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने का माध्यम भी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया के बजाय मैदान में अधिक समय दें और किसी भी खेल को पूरी समर्पण भावना से अपनाएं।
बस्तर ओलंपिक में अपनी मौजूदगी को लेकर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में खेल संस्कृति को मजबूत करने का बड़ा माध्यम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ से कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकेंगे।
