    जशपुरनगर में 9वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, स्कूल प्राचार्य ने की थी अश्लील हरकत, आरोपी गिरफ्तार

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:52 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर में एक निजी स्कूल की नौवीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में स्कूल के प्राचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    नाबालिग छात्रा ने लगाई फांसी (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, रायपुर। प्रदेश के जशपुरनगर में स्थित एक निजी स्कूल में नौंवी में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 15 वर्षीय छात्रा ने स्कूल प्राचार्य की छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस को छात्रा के कब्जे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने प्राचार्य पर गलत नीयत से छूने और परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो (46) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है।

    एसएसपी शशि मोहन सिंह के अनुसार स्कूल प्राचार्य ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक छात्रा ने 23 नवंबर की शाम हॉस्टल के स्टडी रूम में साड़ी से फांसी लगा ली है। छात्रा को फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

    छात्रा के कपड़ों की तलाशी लेने पर दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला। उसमें छात्रा ने प्राचार्य को “नीच व्यक्ति” बताते हुए उसके अनुचित व्यवहार का जिक्र किया था। परिजनों ने नोट पर लिखावट को मृतका की ही हैंडराइटिंग बताया। जांच के दौरान अन्य छात्राओं से पूछताछ में पुष्टि हुई कि घटना वाले दिन जब छात्रा एक क्लास रूम में झाडू लगा रही थी, इसी दौरान प्राचार्य ने गलत नीयत से उसे कमर से पकड़ा था।

    पुलिस ने आरोपी प्राचार्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 108, जेजे एक्ट की धारा 75 और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट में दर्ज तथ्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है।