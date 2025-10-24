Language
    छत्तीसगढ़ में दूषित भोजन के कारण उल्टी दस्त से पांच की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ में दूषित भोजन के कारण उल्टी दस्त से पांच की मौत (फोटो- जागरण)

    जेएनएन, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ जंगल स्थित गोट गांव में दूषित भोजन के कारण हुए उल्टी-दस्त से बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गई। गांव में 13 अक्टूबर को मृत्यु भोज आयोजित किया गया था। इसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए थे।

    भोज के कुछ घंटे बाद ही कई ग्रामीणों और बच्चों में उल्टी-दस्त और बुखार जैसी शिकायतें शुरू हो गईं। बीमारों की हालत बिगड़ती चली गई और पांच दिनों के भीतर एक बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

     

    ग्रामीणों के अनुसार भोज में परोसे गए भोजन का स्वाद असामान्य था, लेकिन किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया। बाद में जब एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी तो गांव में अफरा-तफरी मच गई।

     

    कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है। प्रशासन ने भोजन के सैंपल लेकर फूड लैब में परीक्षण के लिए भेजे हैं ताकि वास्तविक कारणों का पता चल सके।