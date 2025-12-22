साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल एम्स में भर्ती, गंभीर श्वसन रोग से हैं ग्रसित; लोग कर रहे प्रार्थना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 89 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल की तबीयत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। उन्हें राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां वह वेंटिलेटर पर हैं।

साहित्य जगत और उनके प्रशंसक उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहे हैं। एम्स प्रबंधन के अनुसार, दो दिसंबर से भर्ती शुक्ल गंभीर श्वसन रोग से ग्रसित हैं। वह इंटरस्टिशियल लंग डिजीज (आइएडी) से पीड़ित हैं और उन्हें वर्तमान में गंभीर निमोनिया भी हो गया है।