Lok Sabha Election 2024: पीएम मोदी पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, बोले- 10 बार जन्म लेकर भी वो नेहरू नहीं बन सकते

एएनआई, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि आजकल पीएम कुछ भी कह देते हैं। उन्होंने हमारे घोषणापत्र को मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मटन, मछली और भैंस का एजेंडा बताकर शुरुआत की थी।

