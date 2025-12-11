Language
    ससुर ने बहू को उतारा मौत के घाट, शव को सेप्टिक टैंक में डाला; क्या है पूरा मामला?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:56 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के लोहारा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहित महिला का शव सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। मृतका कामिनी निषाद की शादी भोजराज पटेल से हुई थी। प्रेम विवाह ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। लोहारा थाना क्षेत्र के बांधाटोला गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महीने से लापता नवविवाहित महिला का शव उसके घर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। मृतका की पहचान कामिनी निषाद के रूप में हुई है, जिसकी शादी मात्र एक वर्ष पूर्व भोजराज पटेल से हुई थी।

    शादी के बाद से ही परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहती थी और आए दिन विवाद की खबरें सामने आती थीं। एक माह पहले महिला अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके पति भोजराज पटेल ने लोहारा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था।

    लोहारा में नवविवाहित महिला का शव बरामद

    गुमशुदा महिला की तलाश में पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की थी। इस बीच, पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतका के ससुर जहल पटेल को हिरासत में लिया।

    सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपित ने बताया कि उसने बहू की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में डालकर सीमेंट से दबा दिया था ताकि कोई पता न लगा सके। जिसके बाद पुलिस ने सेप्टिक टैंक की खुदाई कराई, जिसमें महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    प्रेम विवाह से बढ़ा परिवारिक तनाव

    पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कामिनी निषाद ने भोजराज पटेल से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने भागकर अंतरजातीय शादी की थी, जिसे लड़के के परिवार ने स्वीकार नहीं किया। शादी के बाद कामिनी पति के साथ उसके पिता के घर बांधाटोला में रहने लगी, जिससे पारिवारिक तनाव और बढ़ गया।

    घटना वाले दिन मृतका का पति घर पर नहीं था। इसी दौरान कामिनी का ससूर जहल पटेल ने उससे विवाद किया और गुस्से में उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से सिमेंट भर दिया ताकि घटना का कोई निशान न बचे। जब पति घर लौटा, तो ससूर-सास ने उसे बताया कि कामिनी बिना बताए घर छोड़कर चली गई है। पति ने दो दिनों तक पत्नी की खोज की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

    पुलिस की बारीकी से जांच, परिवार के हर सदस्य से पूछताछ

    पुलिस ने गुमशुदगी की जांच के दौरान कामिनी और उसके ससुराल पक्ष के बीच चल रहे विवाद की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में ससूर जहल पटेल का बयान विरोधाभासी मिला, जिसके बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की।

    एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी हर कड़ी की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।