मानसून में शिशुपाल पर्वत घूमने का बना सकते हैं प्लान, ट्रैकिंग और वाटरफॉल के साथ शानदार नजारों का लें आनंद

Best Places to Visit in Monsoon इस मानसून में अगर आप घूमने का मन बना रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया जगह है। यहां के खूबसूरत जलप्रपात नदियां जंगल और पहाड़ देशभर में विख्यात है जो सभी का मन मोह लेते हैं। यही कारण है कि इस मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं। जानिए यहां कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे रुक सकते हैं।

हरियाली से घिरा महासमुंद जिले में स्थित शिशुपाल पर्वत।