छत्तीसगढ़ को मिला 3462 करोड़ का टैक्स ट्रांसफर, सीएम साय ने कहा- 'डबल इंजन' सरकार देगी विकास को नई गति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर हस्तांतरण के अंतर्गत 3462 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह आवंटन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक अनमोल उपहार है। यह राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करेगी और विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करेगी।

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर हस्तांतरण (Tax Devolution) अंतर्गत 3,462 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री मती निर्मला सीतारमण जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नवरात्रि एवं दशहरा जैसे पावन अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह आबंटन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वास्तव में एक अनमोल उपहार है। यह राशि राज्य की वित्तीय संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ करेगी, विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करेगी तथा लोककल्याणकारी योजनाओं को नई ऊर्जा देगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को प्रगति और समृद्धि की नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सहयोग से प्रदेशवासियों का जीवन और अधिक खुशहाल एवं सुरक्षित बनेगा।