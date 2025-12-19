पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली, बीजापुर में हुआ एनकाउंटर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आज शुक्रवार, 19 दिसंबर को बीजापुर में एनकाउंटर में एक नक्सली को मार गिराया। इस नक्सली पर 5 लाख रुपये का इनाम था।
पुलिस मुठभेड़ में मारा गया नक्सली
बीजापुर जिले के एक पुलिस अधिकारी ने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले आडवाड़ा-कोटमेटा के जंगलों में आज सुबह गोलीबारी शुरू हुई। उस समय जिला रिजर्व गार्ड की एक टीम इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।
पुलिस बल और नक्सलवादियों के बीच गोलीबारी चली। गोलीबारी के शांत होने के बाद पुलिस एक नक्सली का शव लेकर बाहर आई। पुलिस ने जिस जगह एनकाउंटर किया, वहां से एक .303 राइफल, एक 9 mm की पिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।
नक्सलवाद का हो रहा खात्मा
पुलिस ने इस मारे गए नक्सली का नाम फाग्नु माडवी बताया है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। यह इलाके में माओवादियों की भैरमगढ़ क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय था और इस पर पुलिस ने पांच लाख रुपये का इनाम भी रखा था।
पुलिस ने बताया कि हथियारों के अलावा घटनास्थल से दो स्कैनर सेट, रेडियो, मेडिकल किट, कॉर्डेक्स तार, माओवादी बैग, पर्चे और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं।
बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि सुरक्षा बलों की प्रभावी और समन्वित कार्रवाई के कारण बस्तर में माओवाद अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। माओवादी संगठन की पूरी संरचना ध्वस्त हो गई है।
