छत्तीसगढ़ इंवेस्टर कनेक्ट में CM साय करेंगे स्टील–टूरिज़्म सेक्टर के दिग्गजों को संबोधित, उद्योगपतियों को देंगे 'इनविटेशन टू इन्वेस्ट लेटर'

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार 25 नवंबर को नई दिल्ली के द ललित होटल में एक महत्वपूर्ण निवेशक सम्मेलन ‘छत्तीसगढ़ इंवेस्टर कनेक्ट’ आयोजित कर रही है। इस प्रमुख आयोजन में स्टील उद्योग, पर्यटन क्षेत्र और निवेश जगत के कई प्रतिष्ठित उद्योगपति और कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य देश के अग्रणी उद्योग समूहों के सामने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक संभावनाओं और प्रोत्साहनों को प्रस्तुत करना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में निवेशकों के साथ सीधा संवाद कर राज्य में उद्योग स्थापना के नए अवसरों, स्थिर नीति वातावरण और तेजी से विकसित होती औद्योगिक संरचना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योग समूहों को ‘Invitation to Invest Letter’ भी सौंपेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के प्रावधान, निवेशकों के लिए दी जा रही रियायतें, सिंगल-विंडो सुविधा और उद्योग–अनुकूल सुधारों के बारे में संपूर्ण जानकारी शामिल होगी।

प्रदेश सरकार ने पर्यटन को विकास का प्रमुख स्तंभ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर इस क्षेत्र में निवेश, रोजगार और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है। इसी नीति परिवर्तन के परिणामस्वरूप स्टील के साथ–साथ पर्यटन उद्योग के निवेशकों को भी राज्य में बेहतर अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

सरकार का फोकस विशेष रूप से बस्तर पर है, जहाँ सुरक्षा स्थिति में सुधार के साथ पर्यटन की नई संभावनाएँ खुल रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में 26 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा बहाली के बाद बस्तर को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें होम-स्टे मॉडल, प्राकृतिक पर्यटन मार्ग, जनजातीय संस्कृति आधारित सर्किट और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से जोड़ने जैसे कदम शामिल हैं।