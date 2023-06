EPFO में अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक, स्टेप बाय स्टेप इस तरह भरें फॉर्म

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। How to apply higher pension of EPFO: ईपीएफओ में उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आने में 10 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। इससे पहले ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें फील्ड ऑफिसर्स से दस्तावेज का वैरीफिकेशन और उच्च पेंशन कैलकुलेट करने के तरीके के बारे में बताया गया है।

बता दें, ईपीएफओ की ओर से उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जून है।

एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन कैलकुलेट करने का प्रोसेस

ईपीएफओ के मुताबिक, एक सितंबर 2014 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन फंड से एक्जिट लेते समय पिछले 12 महीने की औसत सैलरी के आधार पर पेंशन कैलकुलेट की जाएगी।

एक सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन कैलकुलेट करने का प्रोसेस

ईपीएफओ के मुताबिक, एक सितंबर, 2014 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन फंड से एक्जिट लेते समय पिछले 60 महीनों की सैलरी के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी।

कैसे EPFO पोर्टल पर अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं?

इसके लिए सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ इसके बाद "Pension on higher salary: Exercise of joint option" पर क्लिक करें। इसके बाद "Application form for joint options - Joint options" पर क्लिक करें। इसके बाद यूएएन, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। इसके बाद "Get OTP" पर क्लिक करें। फिर ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। फिर इसके बाद आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा।

बता दें, सरकार की ओर से जारी किए गए पेरोल डाटा के मुताबिक, मार्च में कुल 13.40 लाख सदस्य जुड़े थे। इसके बाद EPFO के कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 1.39 करोड़ हो गई है।