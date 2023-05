Tata के बनाए नेटवर्क पर चलेगा BSNL 4G, सरकारी कंपनी ने TCS को दिया 15000 करोड़ से अधिक का ऑर्डर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की ओर से पूरे देश में 4जी नेटवर्क लगाने के लिए टाटा ग्रुप की टेक्नोलॉजी कंपनी टीसीएस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 15,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है।

टीसीएस की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा गया कि टीसीएस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल द्वारा 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की वैल्यू का एडवांस परचेस ऑर्डर दिया गया है। ये पूरे देश में 4G नेटवर्क लगाने को लेकर है।

