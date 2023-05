बगैर आईडी या फॉर्म भरे बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट, PNB ने जारी किया अपडेट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ओर से एक अपडेट जारी किया गया है। पीएनबी ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कराने के लिए ग्राहकों को बैंक की किसी भी शाखा में कोई भी फॉर्म और स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही बैंककर्मियों को नोट एक्सचेंज के समय आधार कार्ड या अन्य कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

बैंक की ओर से ये बयान ऐसे समय पर दिया गया है जब सोशल मीडिया पर नोट एक्सचेंज करने पुराने फॉर्म वायरल हो रहे हैं।

इससे पहले 21 मई को देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई द्वारा भी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा गया था कि ग्राहकों को नोट एक्सचेंज कराते समय किसी भी प्रकार की स्लिप या फॉर्म नहीं भरना होगा। न ही कोई आईडी प्रूफ बैंक कर्मचारियों को दिखाना होगा।

No Aaadhar Card, No official verified documents (OVD) required, no need to fill any form is the current instruction to all the branches of Punjab National Bank (PNB): Clarify PNB officials to ANI after old forms circulated online seeking additional personal information for…