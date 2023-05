2000 Rupee Note बदलने की जल्दबाजी न करें, बैंकों को दिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश: RBI गवर्नर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आरबीआई की ओर से 2,000 रुपये के नोट बदलने को एक लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2000 के नोट एक्सचेंज करने की सुविधा सामान्य रहेगी। साथ ही आरबीआई द्वारा बैंकों को निर्देश दिए गए बैंक गर्मियों को ध्यान में रखते हुए वेटिंग एरिया और पीने के पानी का भी उचित प्रबंध किया जाए।

The facility of exchange of Rs 2000 banknotes across the counter shall be provided to the public in the usual manner, that is, as was being provided earlier: Reserve Bank of India (RBI)

Exchange of the Rs 2000 banknotes into banknotes of other denominations can be made upto a… pic.twitter.com/HpbqEpiwie