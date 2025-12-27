जेप्टो का बड़ा कदम! गोपनीय तरीके से सेबी के पास जमा किए आईपीओ दस्तावेज, 11000 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य
जेप्टो ने गोपनीय तरीके से सेबी के पास आईपीओ के शुरुआती दस्तावेज जमा किए हैं। कंपनी का लक्ष्य इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम से 11,000 करोड़ रुपये जुटाना ह ...और पढ़ें
रोजमर्रा की जरूरत के सामान की त्वरित आपूर्ति करने वाली कंपनी जेप्टो ने गोपनीय मार्ग का उपयोग करते हुए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सेबी के पास प्रारंभिक कागजात दाखिल किए हैं। कंपनी का उद्देश्य आईपीओ के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये जुटाना है।
जेप्टो अगले वर्ष शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की योजना बना रही है। अगर यह निर्गम सफल रहा, तो जेप्टो बाजार में सूचीबद्ध होने वाले भारत के सबसे युवा स्टार्टअप में एक बन जाएगी। उसके प्रतिद्वंद्वी जोमैटो और स्विगी पहले ही सूचीबद्ध हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, जेप्टो ने अपने आईपीओ के लिए प्रारंभिक मसौदा विवरण-पत्र सेबी और शेयर बाजारों में जमा किए हैं।
कंपनी ने इसके लिए गोपनीय प्रक्रिया अपनाई है, जिससे दस्तावेज सार्वजनिक किए बिना सेबी से शुरुआती सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। हाल के वर्षों में कई कंपनियां इस मार्ग को अपना रही हैं, क्योंकि इससे आईपीओ की तैयारी में अधिक लचीलापन मिलता है और बाजार की स्थिति के अनुसार कदम उठाने में आसानी होती है।
भाषा इनपुट के साथ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।