Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जेप्टो का बड़ा कदम! गोपनीय तरीके से सेबी के पास जमा किए आईपीओ दस्तावेज, 11000 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य

    By Agency News Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:03 PM (IST)

    जेप्टो ने गोपनीय तरीके से सेबी के पास आईपीओ के शुरुआती दस्तावेज जमा किए हैं। कंपनी का लक्ष्य इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम से 11,000 करोड़ रुपये जुटाना ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोजमर्रा की जरूरत के सामान की त्वरित आपूर्ति करने वाली कंपनी जेप्टो ने गोपनीय मार्ग का उपयोग करते हुए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सेबी के पास प्रारंभिक कागजात दाखिल किए हैं। कंपनी का उद्देश्य आईपीओ के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये जुटाना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेप्टो अगले वर्ष शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की योजना बना रही है। अगर यह निर्गम सफल रहा, तो जेप्टो बाजार में सूचीबद्ध होने वाले भारत के सबसे युवा स्टार्टअप में एक बन जाएगी। उसके प्रतिद्वंद्वी जोमैटो और स्विगी पहले ही सूचीबद्ध हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, जेप्टो ने अपने आईपीओ के लिए प्रारंभिक मसौदा विवरण-पत्र सेबी और शेयर बाजारों में जमा किए हैं।

    कंपनी ने इसके लिए गोपनीय प्रक्रिया अपनाई है, जिससे दस्तावेज सार्वजनिक किए बिना सेबी से शुरुआती सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। हाल के वर्षों में कई कंपनियां इस मार्ग को अपना रही हैं, क्योंकि इससे आईपीओ की तैयारी में अधिक लचीलापन मिलता है और बाजार की स्थिति के अनुसार कदम उठाने में आसानी होती है। 

    भाषा इनपुट के साथ

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US