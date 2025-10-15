Rubicon Research IPO अलॉटमेंट आपको क्यों नहीं मिला? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

नई दिल्ली। कल यानी 14 अक्टूबर के दिन Rubicon Research IPO की अलॉटमेंट थी। कल के दिन ही ये पता चल गया था कि किसे आईपीओ मिला है और किसे नहीं? कई बार हम आईपीओ पर पैसा लगाते हैं, लेकिन वो अलॉट नहीं हो पाता।

कोई भी आईपीओ हर किसी को अलॉट नहीं होता। अगर आपको भी Rubicon Research IPO नहीं मिल पाया है। तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का होने वाला है। आज हम जानेंगे कि अलॉटमेंट न मिलने के कारण क्या हो सकते हैं।

क्यों नहीं मिला आपको अलॉटमेंट? ओवरसब्सक्रिप्शन की वजह से आईपीओ हर निवेशक को मिलना मुश्किल हो जाता है। ओवरसब्सक्रिप्शन किसी स्थिति तब बनती है, जब कंपनी ने जितने आईपीओ निकाले हो, उससे ज्यादा लोग आईपीओ को खरीदना चाहें। ऐसे में ये कनफ्यूजन रहती है कि किसे शेयर्स दिए जाए? ऐसे में रजिस्ट्रार शेयर्स लिमिटेड होने पर लॉटरी प्रक्रिया का उपयोग करता है। इसके जरिए ये कोशिश की जाती है कि किसी भी निवेशक के साथ भेदभाव ना हो।

चलिए अब एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि कंपनी किस तरह से आईपीओ की अलॉटमेंट करती है। मान लेते हैं कि एक कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया है। इसके लिए 10 निवेशकों ने कट-ऑफ प्राइस पर आवेदन किया है।