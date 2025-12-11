Language
    2 महीने 50% की गिरावट, Kaynes Tech के शेयरों में लगाया है पैसा, तो समझें क्या है वजह

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    कायनेस टेक्नोलॉजी के शेयरों में हालिया गिरावट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के बाद आई। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी और उसकी खरीद ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने वाली कंपनी कायनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (Kaynes Technology shares) के शेयरों में अक्टूबर से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 8 अक्तूबर को इस कंपनी के एक शेयर का भाव 7609 रुपये था और यह 9 दिसंबर को टूटकर 3712 रुपये तक पहुंच गया यानी महज 2 महीने के अंदर यह शेयर 50 फीसदी तक टूट गया। सवाल है कि कायनेस टेक के शेयरों में यह गिरावट किस वजह से आई। फिलहाल, कंपनी के शेयर 4015 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

    वहीं, कायनेस टेक्नोलॉजी के शेयरों में हालिया गिरावट एक घटनाक्रम के चलते आई है। 4 और 5 दिसंबर को यह स्टॉक क्रमशः 6 व 12 फीसदी तक गिर गया।

    क्यों गिर रहे हैं कायनेस टेक्नोलॉजी के शेयर?

    कायनेस टेक्नोलॉजी के शेयरों में यह गिरावट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें कंपनी और उसकी खरीदी गई सब्सिडियरी से जुड़े रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर में गड़बड़ियों की बात कही गई थी। इसके बाद सोमवार को स्टॉक में 10 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई, जिससे गवर्नेंस की बढ़ती चिंताओं के कारण शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा।

    कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी और उसकी सब्सिडियरी के बीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े इंटर-कंपनी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ियां पाई गईं, जिससे पारदर्शिता और रिपोर्टिंग तरीकों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

    कंपनी ने क्या सफाई दी

    इस मुद्दे पर कायनेस टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टर कॉल की, जिसमें मैनेजमेंट ने स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। मैनेजमेंट ने स्ट्रीट को दिए गए खुलासों में "सही स्पष्टता" की कमी को स्वीकार किया कंपनी ने ज़ोर देकर कहा कि यह मुद्दा इरादे या आचरण में कोई चूक नहीं थी, बल्कि एक कम्युनिकेशन गैप था।

    गवर्नेंस के मुद्दे पर क्या बोली कंपनी

    कायनेस टेक्नोलॉजी ने कहा कि गवर्नेंस में चूक या कंपनी के अंदर कोई व्यावसायिक चिंताएँ नहीं हैं और
    पारदर्शिता व जवाबदेही बनी हुई है। कोटक ने कायनेस टेक के FY25 की दूसरी छमाही के मार्जिन का अनुमान 28 प्रतिशत लगाया था, लेकिन कंपनी ने कॉल में साफ किया कि असल मार्जिन सिर्फ 9 परसेंट है , यह एक बड़ा अंतर है।

