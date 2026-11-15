आपका शेयर दे रहा है धोखे के संकेत? बेचने के 7 अलार्म जिन्हें अनसुना ना करें; जानें स्टॉक को 'Bye-Bye' कहने का सही टाइम!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर किसी शेयर को खरीदने की तुलना में उसे बेचने पर कम ध्यान दिया जाता है। निवेशक संभावित कंपनियों की पहचान करने में घंटों बिताते हैं, लेकिन कभी-कभी निराशाजनक निवेशों को इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि कीमतें सुधरेंगी। फिर भी, शेयर बेचने का सही समय जानना पूंजी की सुरक्षा और एक स्वस्थ पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

केवल गिरती शेयर कीमत बाहर निकलने का कारण नहीं है। बाजार तब भी सुधार कर सकते हैं जब किसी कंपनी का व्यवसाय मजबूत बना रहता है। असली चिंता तब शुरू होती है जब किसी शेयर को रखने के कारण कमजोर होने लगते हैं। यहां सात चेतावनी संकेत दिए गए हैं जिन्हें मॉनिटर करना महत्वपूर्ण है।

1. लाभ लगातार घट रहे हैं एक निराशाजनक तिमाही मौसमी मांग या अस्थायी लागतों को दर्शा सकती है। हालांकि, कई तिमाहियों तक घटती हुई आय, सिकुड़ते हुए संचालन मार्जिन और घटते हुए लाभ ध्यान देने योग्य हैं। कंपनी के प्रदर्शन की तुलना उद्योग साथियों से करें। यदि प्रतिस्पर्धी बढ़ रहे हैं जबकि कंपनी लगातार पिछड़ रही है, तो इसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर हो सकती है।

2. कर्ज बिजनेस से तेजी से बढ़ रहा है कंपनियों के विस्तार में उधारी मदद कर सकती है, लेकिन जब आय और नकदी प्रवाह पुनर्भुगतान का समर्थन नहीं कर सकते, तो ऋण चिंता का विषय बन जाता है। बढ़ते ब्याज खर्च, घटती ब्याज कवरेज और नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए बार-बार उधारी पर नजर रखें। एक कंपनी जो ऋण का सेवा करने में संघर्ष कर रही है, आर्थिक मंदी के दौरान कम लचीली होती है।

3. लाभ नकदी में नहीं बदल रहे हैं एक कंपनी स्वस्थ लेखांकन लाभ की रिपोर्ट कर सकती है बिना पर्याप्त संचालन नकदी प्रवाह उत्पन्न किए। लगातार कमजोर नकदी प्रवाह, विशेष रूप से बढ़ते हुए प्राप्तियों या इन्वेंट्री के साथ, गहन जांच की मांग करता है। उदाहरण के लिए, अगर बिक्री बढ़ रही है लेकिन ग्राहक भुगतान करने में अधिक समय ले रहे हैं, तो रिपोर्ट किया गया विकास उपयोगी नकदी में नहीं बदल सकता।

4. प्रमोटर्स अपने शेयर तेजी से गिरवी रख रहे हैं प्रमोटर शेयर गिरवी रखना स्वचालित रूप से परेशानी का संकेत नहीं है। हालांकि, गिरवी रखे गए होल्डिंग्स में तीव्र वृद्धि अतिरिक्त जोखिम पेश कर सकती है, विशेष रूप से अगर प्रमोटर को पुनर्भुगतान का दबाव है। शेयर की कीमत में लगातार गिरावट भी उधारदाताओं के अतिरिक्त सुरक्षा की मांग या गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने की संभावना बढ़ा सकती है। गिरवी रखने के उद्देश्य और प्रवृत्ति की जांच करें।

5. कॉर्पोरेट गवर्नेंस सवाल उठाता है अक्सर ऑडिटर इस्तीफे, अस्पष्ट संबंधित-पार्टी लेनदेन, विलंबित वित्तीय खुलासे या प्रमुख प्रबंधन पदों में बार-बार बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे विकास जरूरी नहीं कि गलत काम को स्थापित करें, लेकिन वे किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करना कठिन बना सकते हैं। निवेशित रहने का निर्णय लेने से पहले स्टॉक एक्सचेंज घोषणाएं और ऑडिटर टिप्पणियों को पढ़ें।

6. वैल्यूएशन फंडामेंटल्स एलिमेंट्स से बहुत आगे बढ़ गया है यहां तक कि एक अच्छा व्यवसाय भी अत्यधिक मूल्य पर एक खराब निवेश बन सकता है। यदि किसी स्टॉक का मूल्य-से-आय अनुपात बिना तुलनीय सुधार के तेजी से बढ़ता है, तो भविष्य के रिटर्न निवेशकों के उच्च मूल्यांकन का भुगतान जारी रखने पर निर्भर हो सकते हैं। मूल्यांकन की तुलना ऐतिहासिक स्तरों, समकक्षों और यथार्थवादी वृद्धि की अपेक्षाओं के साथ करें, न कि केवल मूल्य गति के आधार पर।

7. आपकी मूल निवेश थीसिस अब लागू नहीं होती शायद आपने एक कंपनी को नई क्षमता, मजबूत मांग या बेहतर लाभप्रदता की उम्मीद में खरीदा था। यदि वे विकास नहीं होते हैं, तो निवेश का पुनर्मूल्यांकन करें। केवल मूल खरीद मूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए स्टॉक धारण करना आपको एक उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने से रोक सकता है। पूछें कि क्या आप आज भी कंपनी को उसके वर्तमान मूल्यांकन पर खरीदेंगे।