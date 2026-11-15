Top Stocks: ये रहे 4 दिन में 59% तक रिटर्न देने वाले 5 शेयर, लिस्ट में ₹4 और ₹10 वाले स्टॉक भी शामिल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव रहा। BSE सेंसेक्स 564.43 अंक या 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,592.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 113.95 अंक या 0.45 प्रतिशत की तेजी आई और यह 25,144.30 पर बंद हुआ।

वहीं 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को पिछले कारोबारी हफ्ते के 4 ही दिनों (मंगलवार 10 नवंबर को दीवाली बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद रहा था), 59 फीसदी से अधिक तक रिटर्न दिया। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में।

फ्लेक्सिटफ वेंचर्स फ्लेक्सिटफ वेंचर्स का शेयर पिछले हफ्ते टॉप पर रहा, जिसने 59.52 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 4.69 रुपये से 2.94 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 9.84 फीसदी की उछाल के साथ 4.69 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 13.88 करोड़ रुपये है।

फ्लोमिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स फ्लोमिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का शेयर पिछले हफ्ते 35.59 फीसदी उछला। कंपनी का शेयर प्राइस 47.20 रुपये से 64 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 2.36 फीसदी की कमजोरी के साथ 64 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 116.28 करोड़ रुपये है।

मेकर्स लैबोरेटरीज मेकर्स लैबोरेटरीज शेयर पिछले हफ्ते 35.06 फीसदी ऊपर चढ़ा। कंपनी का शेयर 222.60 रुपये से 300.65 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 5 फीसदी की कमजोरी के साथ 300.65 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 177.65 करोड़ रुपये है।

रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का स्टॉक पिछले हफ्ते 32.56 फीसदी ऊपर चढ़ा। हफ्ते के दौरान इस कंपनी का शेयर 43 रुपये से 57 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को ये शेयर बीएसई पर 9.55 फीसदी की तेजी के साथ 57 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 15.14 करोड़ रुपये है।