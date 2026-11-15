दो भाइयों ने दिया दुनिया को फेविकोल, उससे पहले पशुओं की चर्बी से चिपकाई जाती थी लकड़ी; जानें 67 साल पुराना दिलचस्प इतिहास

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज जब भी किसी चीज को चिपकाने की बात आती है, तो सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है - फेविकोल (Fevicol History)। लकड़ी का फर्नीचर हो, बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट या घर की कोई टूटी-फूटी चीज, फेविकोल हर जगह काम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मशहूर गोंद का आइडिया कहां से आया?

दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि बढ़ई के काम में आने वाली एक छोटी-सी परेशानी से हुई थी। एक ऐसी परेशानी, जिसने भारतीय बाजार को गोंद का नया विकल्प दिया और एक साधारण उत्पाद को घर-घर की पहचान बना दिया।

बढ़ई की परेशानी बनी नए आविष्कार की वजह एक समय था जब लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ई पशुओं की चर्बी और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से तैयार होने वाले पारंपरिक गोंद का इस्तेमाल करते थे। इस गोंद को इस्तेमाल करने से पहले गर्म करना या पिघलाना पड़ता था। इसके बाद ही इसे लकड़ी पर लगाया जा सकता था। इस प्रक्रिया में न केवल समय लगता था, बल्कि बार-बार गोंद गर्म करने की परेशानी भी उठानी पड़ती थी।

बढ़ई के लिए यह रोजमर्रा के काम का एक बड़ा झंझट था। जरूरत थी ऐसे विकल्प की, जिसे बिना गर्म किए सीधे इस्तेमाल किया जा सके। इसी समस्या ने आगे चलकर फेविकोल के जन्म की जमीन तैयार की।

बलवंत पारेख ने समझी बाजार की जरूरत फेविकोल की कहानी के केंद्र में थे बलवंत पारेख और उनके भाई सुशील पारेख। दोनों भाइयों ने साल 1954 में कारोबार की शुरुआत की थी। शुरुआत में वे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पिगमेंट इमल्शन बनाने और बेचने का काम करते थे।

इसी दौरान बलवंत पारेख ने बाजार की जरूरत को समझते हुए एक ऐसा सिंथेटिक गोंद बनाने की दिशा में काम शुरू किया, जो पारंपरिक गोंद की कमियों को दूर कर सके। उनका मकसद ऐसा उत्पाद तैयार करना था, जिसे इस्तेमाल करने के लिए न आग की जरूरत हो और न ही गोंद को गर्म करने की। इस सोच ने एक नए बिजनेस आइडिया को जन्म दिया।

1959 में हुआ फेविकोल का जन्म कई प्रयासों के बाद साल 1959 में बलवंत और सुशील पारेख ने सिंथेटिक रेजिन से तैयार होने वाला सफेद गोंद बाजार में उतारा। इसका नाम रखा गया फेविकोल। यह पारंपरिक गोंद से बिल्कुल अलग था। इसे सीधे डिब्बे से निकालकर लकड़ी पर लगाया जा सकता था। यानी न गर्म करने का झंझट और न ही गोंद तैयार करने में फालतू मेहनत।

फेविकोल ने बढ़इयों के काम को आसान बनाने के साथ फर्नीचर बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को नए उत्पाद पर भरोसा दिलाना आसान नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे इसकी उपयोगिता ने इसे लोकप्रिय बना दिया।

बढ़इयों से शुरू हुआ मार्केटिंग का अनोखा सफर फेविकोल की सफलता के पीछे सिर्फ इसका अच्छा उत्पाद होना ही नहीं, बल्कि उसकी मार्केटिंग रणनीति भी थी। उस दौर में कंपनियां अपने उत्पाद दुकानदारों के माध्यम से बेचने पर ज्यादा ध्यान देती थीं। लेकिन पारेख भाइयों ने सीधे बढ़इयों तक पहुंचने का फैसला किया।

उन्होंने उन लोगों को अपना ग्राहक बनाया, जो रोजाना लकड़ी का काम करते थे और जिनके लिए फेविकोल सबसे ज्यादा उपयोगी था।

साल 1963 में मुंबई के कोंडिविता गांव में इसकी पहली आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हुई। 1970 में 30 ग्राम की छोटी ट्यूब समेत अलग-अलग पैकिंग लॉन्च की गई, जिससे आम लोगों तक भी इसकी पहुंच बढ़ने लगी। विज्ञापनों ने बनाया फेविकोल को घर-घर की पहचान समय के साथ फेविकोल ने बढ़इयों के बीच अपनी मजबूत जगह बना ली। इसके बाद कंपनी ने आम उपभोक्ताओं को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई। 1980 के दशक में विज्ञापनों के जरिए ब्रांड की मजबूती को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। साल 1997 में फेविकोल का पहला टीवी विज्ञापन आया। इसके विज्ञापनों की सबसे बड़ी खासियत थी हास्य और अनोखे आइडिया।

हाथियों से लेकर बस और लोगों की भीड़ तक, फेविकोल ने अपनी मजबूत पकड़ को ऐसे अंदाज में दिखाया कि उसके विज्ञापन लोगों के जेहन में बस गए। साल 2002 में इसका मशहूर बस विज्ञापन कान्स लायंस में सिल्वर अवॉर्ड जीतने में सफल रहा।

फेविकोल ने समय के साथ खुद को बदला फेविकोल की कहानी सिर्फ एक गोंद तक सीमित नहीं रही। बदलती जरूरतों के साथ कंपनी ने इसके कई नए वेरिएंट पेश किए। साल 2003 में फेविकोल मरीन जैसे वाटरप्रूफ एडहेसिव को बाजार में उतारा गया, जो नमी और पानी वाले स्थानों के लिए उपयोगी था।