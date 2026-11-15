बुढ़ापे में पैसों की नो टेंशन! 25 साल की परफेक्ट प्लानिंग के लिए समझिए EPF और NPS का 'सुपर-कॉम्बो'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले 25 सालों में रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ईपीएफ (EPF) और एनपीएस (NPS) सबसे लोकप्रिय विकल्प हो सकते हैं। लोग अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि सुरक्षित भविष्य और शानदार फंड बनाने के लिए दोनों में से किसे चुनें। वित्तीय जानकारों की मानें तो असली फायदा किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों का तालमेल बिठाने में है। ये आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

ईपीएफ: सुरक्षा और पक्का रिटर्न नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफ एक बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद जरिया है। इसमें आपकी और आपकी कंपनी दोनों की ओर से पैसा जमा होता है, जिस पर सरकार तय ब्याज देती है। फायदा : यह बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर है, इसलिए पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

कमी : इसमें शेयर बाजार जैसी तेज ग्रोथ का लाभ नहीं मिल पाता। एनपीएस : लंबी अवधि में बेहतरीन मुनाफा एनपीएस पूरी तरह से बाजार पर आधारित है। इसमें आपका पैसा शेयर बाजार (इक्विटी), कॉरपोरेट और सरकारी बॉन्ड में लगाया जाता है।

फायदा : अगर आपके पास 20-25 साल का लंबा समय है, तो बाजार की ग्रोथ के कारण यह ईपीएफ के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा फंड बना सकता है।

कमी : इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता; यह बाजार की चाल पर निर्भर करता है। दोनों का कॉम्बो क्यों है सबसे सही? विशेषज्ञों के अनुसार, 25 साल की लंबी अवधि के लिए सिर्फ सुरक्षा या सिर्फ ग्रोथ पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है। एक मजबूत रिटायरमेंट फंड के लिए आप ईपीएफ को अपनी बचत का सुरक्षित आधार बना सकते हैं और साथ में एनपीएस के जरिए तेजी से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं।