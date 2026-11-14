नवंबर 2026 में FD पर मिल रहा 8.6% तक ब्याज, चेक करें HDFC, ICICI और PNB से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक तक की रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड के उतार-चढ़ाव से बचकर परंपरागत ऑप्शन यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल एफडी में निवेश करने से पहले अलग-अलग बैंकों में मिल रही ब्याज दर के बारे में जान लेना जरूरी है।

HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक सहित कई बैंकों ने पिछले एक महीने में अपनी FD दरों में बदलाव किया है। इन बैंकों ने कुछ खास अवधि वाली FD पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जिनमें आम ग्राहकों को 8.25% तक और वरिष्ठ नागरिकों को 8.60% तक का ब्याज मिल रहा है। आइए प्रमुख बैंकों की लेटेस्ट FD ब्याज दरें चेक करें।

HDFC Bank HDFC बैंक ने कुछ FD अवधियों के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब वरिष्ठ नागरिक 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक की अवधि वाली FD पर अधिकतम 7.20% ब्याज दर पा सकते हैं। वहीं, आम ग्राहक 3 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की FD अवधि पर अधिकतम 6.60% ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, FD की ये नई दरें 4 नवंबर, 2026 से लागू हैं।

ICICI Bank ICICI बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए FD पर 2.75% से 6.6% तक का ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बैंक 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक की अवधि पर 7.20% का अधिकतम ब्याज दे रहा है। सामान्य ग्राहकों को 3 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए 6.6% का अधिकतम FD ब्याज मिल रहा है। ये नई दरें 23 अक्टूबर, 2026 से लागू हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा 555 दिनों की FD (जिसे 'BoB गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम' भी कहा जाता है) पर सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 6.85%, वरिष्ठ नागरिकों को 7.35% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.45% की दर से ब्याज दे रहा है। इससे पहले, बैंक इसी अवधि के लिए आम जनता को 6.75% की ब्याज दर दे रहा था। FD की ये संशोधित दरें 12 नवंबर, 2026 से लागू हैं।

इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने अपनी 444 दिनों की विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दर को 15 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर, सामान्य ग्राहकों के लिए 6.60% से 6.75% कर दिया है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% की अतिरिक्त ब्याज दर देता है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिकों को 444 दिनों की FD पर अधिकतम 7.25% की ब्याज दर मिलती है। इंडियन ओवरसीज बैंक की ये संशोधित FD दरें 10 नवंबर, 2026 से लागू हैं।

साथ ही बैंक ने 18 महीने और दो साल से लेकर तीन साल से कम की अवधि वाली जमा राशियों पर FD की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। वरिष्ठ नागरिक अब इन दोनों अवधियों के लिए सालाना 7.40% तक ब्याज पा सकते हैं। नई दरें 12 नवंबर, 2026 से लागू होंगी।

पंजाब नेशनल बैंक PNB आम लोगों को 3% से 6.60% तक की ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। वरिष्ठ नागरिक 444 दिनों की अवधि के लिए 7.10% की अधिकतम रेट प्राप्त कर सकते हैं। ये संशोधित दरें 1 नवंबर, 2026 से लागू हैं।

केनरा बैंक केनरा बैंक अपनी 555 दिनों की विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम पर सबसे अधिक ब्याज दर दे रहा है। केनरा बैंक ने आम जनता के लिए 555 दिनों की अवधि वाली FD पर ब्याज दर को 6.60% से बढ़ाकर 6.75% कर दिया है। इसी FD पर वरिष्ठ नागरिकों को अब 7.25% की ब्याज दर मिलेगी, जो पहले 7.10% थी। ये नई ब्याज दरें 2 नवंबर, 2026 से लागू हैं।

इंडियन बैंक इंडियन बैंक ने अपनी 'इंड ग्रो' (555 दिन) FD पर ब्याज दर को 6.65% से बढ़ाकर 6.80% कर दिया है, जो इसकी सभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में सबसे अधिक है। वरिष्ठ नागरिक अब इसी अवधि के लिए 7.30% की दर से ब्याज पा सकते हैं।

बैंक ने अपनी 'इंड प्रॉस्पर' (777 दिन) FD पर भी ब्याज दर बढ़ाई है, जहाँ आम ग्राहक अब 6.60% के बजाय 6.75% की दर से ब्याज पा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक इसी अवधि के लिए 7.25% की दर से ब्याज पा सकते हैं। ये नई FD दरें 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि के लिए 23 अक्टूबर, 2026 से लागू हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। बैंक अब सामान्य ग्राहकों को 2 साल से लेकर 3 साल से कम की अवधि के लिए 6.80% की अधिकतम FD ब्याज दर दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बैंक इसी अवधि पर 7.55% की FD दर दे रहा है।

एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक ने कुछ अवधियों के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट दरों में भी बढ़ोतरी की है। नई दरें 29 अक्टूबर, 2026 से लागू हैं। बैंक अब 2 साल से 10 साल की अवधि के लिए 6.60% की अधिकतम FD ब्याज दर दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बैंक 5 से 10 साल की अवधि पर 7.35% की अधिकतम FD ब्याज दर दे रहा है।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 नवंबर से सामान्य ग्राहकों को 666 दिनों की अवधि वाली FD पर 8.10% की अधिकतम ब्याज दर दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बैंक इसी अवधि की FD पर 8.50% की ब्याज दर दे रहा है।