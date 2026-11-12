Vodafone Idea Q2 Result: आए गए Vi के नतीजे, नुकसान बढ़कर हुआ 5975 करोड़ रुपये; रेवेन्यू में आया उछाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Vodafone Idea Q2 Result: टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने बताया कि उसका नेट लॉस बढ़कर 5,975 करोड़ रुपये हो गया है।

पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही (Q2FY26) में कंपनी को 5,584 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था। वहीं, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में कंसोलिडेटेड नेट लॉस ₹3,754 करोड़ था।

कितना रहा रेवेन्यू?

वोडाफोन आइडिया ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में अपने समेकित परिचालन राजस्व (consolidated revenue from operations) में पिछली तिमाही के मुकाबले 1.7% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह ₹11,689 करोड़ से बढ़कर ₹11,884 करोड़ हो गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में वोडाफोन आइडिया का परिचालन से राजस्व 11,195 करोड़ रुपये था।

क्यों बढ़ा वोडाफोन आइडिया का नुकसान एक बयान में कहा गया है कि तिमाही के दौरान दर्ज किया गया नुकसान अधिक रहा, जिसका कारण "ट्रेजरी एसेट्स के 'मार्क-टू-मार्केट' मूल्यांकन का प्रतिकूल प्रभाव" था। फाइलिंग के अनुसार, वोडाफोन आइडिया ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 462 करोड़ रुपये का असाधारण नुकसान दर्ज किया है। यह नुकसान वोडाफोन ग्रुप की इकाइयों द्वारा पांच साल की अवधि के लिए निर्धारित किए गए 328 करोड़ शेयरों के पुनर्मूल्यांकन (remeasurement) के कारण हुआ है। पिछली तिमाही में इन शेयरों पर कंपनी को ₹1,816 करोड़ का फायदा हुआ था।

टेलीकॉम कंपनी का EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई), जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, समीक्षाधीन अवधि में QoQ आधार पर 1.05% घटकर ₹4,981 करोड़ रह गया। इससे पहले Q1 FY27 में यह ₹5,034 करोड़ था।