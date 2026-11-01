Upcoming IPO: अगले हफ्ते आ रहा एक नया आईपीओ, 6 और इश्यू में पैसा लगाने का मौका बाकी; ₹70 तक है GMP

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते केवल एक ही नया आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहा है। ये है वेदांत पॉली फैब्स (Vedant Poly Fabs IPO) का। पिछले कई हफ्तों से हर हफ्ते एक साथ कई-कई आईपीओ खुल रहे थे। मगर अगले हफ्ते सिर्फ एक ही नया आईपीओ आएगा। हालांकि कुछ ऐसे आईपीओ हैं, जो पिछले हफ्ते खुल गए थे और अगले हफ्ते भी खुले रहेंगे। आइए जानते हैं सभी की डिटेल।

Vedant Poly Fabs वेदांत पॉली फैब्स का आईपीओ 2 नवंबर को खुलकर 4 नवंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 88-94 रुपये है। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जिसमें लॉट साइज 1200 शेयरों की है। यानी आप से कम 1200 और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बात करें जीएमपी की तो फिलहाल इसका जीएमपी 5 रुपये चल रहा है।

ये हैं अन्य 6 IPO, जो खुले हुए हैं



IPO का नाम कैटेगरी कब खुलेगा? कब होगा बंद? प्राइस बैंड कहां होगी लिस्टिंग? मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एसएमई 30-अक्टूबर-2026 03-नवंबर-2026 158 एनएसई एसएमई वेक्टरास एनप्रोकॉन एसएमई 30-अक्टूबर-2026 03-नवंबर-2026 99.00 से 105.00 बीएसई एसएमई एचजीएस (इंडिया) एसएमई 30-अक्टूबर-2026 03-नवंबर-2026 114.00 से 120.00 एनएसई एसएमई जॉनसनकैब इलेक्ट्रिकल्स एसएमई 30-अक्टूबर-2026 03-नवंबर-2026 190.00 से 200.00 बीएसई एसएमई बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स मेनबोर्ड 29-अक्टूबर-2026 02-नवंबर-2026 82 बीएसई, एनएसई अंताला इंडस्ट्रीज एसएमई 29-अक्टूबर-2026 02-नवंबर-2026 63.00 से 67.00 बीएसई एसएमई किसका जीएमपी कितना? मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस : 70 रुपये

वेक्टरास एनप्रोकॉन : 0

एचजीएस (इंडिया) : 30 रुपये

जॉनसनकैब इलेक्ट्रिकल्स : 5 रुपये

बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स : 10 रुपये

अंताला इंडस्ट्रीज : 0

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