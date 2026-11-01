Upcoming IPO: अगले हफ्ते आ रहा एक नया आईपीओ, 6 और इश्यू में पैसा लगाने का मौका बाकी; ₹70 तक है GMP
अगले हफ्ते केवल एक नया आईपीओ, वेदांत पॉली फैब्स का खुलेगा। पिछले हफ्तों के कुछ आईपीओ भी खुले रहेंगे, निवेशकों के लिए अवसर मौजूद है।
HighLights
अगले हफ्ते खुलेगा सिर्फ एक नया आईपीओ
वेदांत पॉली फैब्स का आईपीओ होगा उपलब्ध
पिछले हफ्ते के कुछ आईपीओ भी खुले रहेंगे
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते केवल एक ही नया आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहा है। ये है वेदांत पॉली फैब्स (Vedant Poly Fabs IPO) का। पिछले कई हफ्तों से हर हफ्ते एक साथ कई-कई आईपीओ खुल रहे थे। मगर अगले हफ्ते सिर्फ एक ही नया आईपीओ आएगा। हालांकि कुछ ऐसे आईपीओ हैं, जो पिछले हफ्ते खुल गए थे और अगले हफ्ते भी खुले रहेंगे। आइए जानते हैं सभी की डिटेल।
Vedant Poly Fabs
वेदांत पॉली फैब्स का आईपीओ 2 नवंबर को खुलकर 4 नवंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 88-94 रुपये है। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जिसमें लॉट साइज 1200 शेयरों की है। यानी आप से कम 1200 और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बात करें जीएमपी की तो फिलहाल इसका जीएमपी 5 रुपये चल रहा है।
ये हैं अन्य 6 IPO, जो खुले हुए हैं
|IPO का नाम
|कैटेगरी
|कब खुलेगा?
|कब होगा बंद?
|प्राइस बैंड
|कहां होगी लिस्टिंग?
|मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस
|एसएमई
|30-अक्टूबर-2026
|03-नवंबर-2026
|158
|एनएसई एसएमई
|वेक्टरास एनप्रोकॉन
|एसएमई
|30-अक्टूबर-2026
|03-नवंबर-2026
|99.00 से 105.00
|बीएसई एसएमई
|एचजीएस (इंडिया)
|एसएमई
|30-अक्टूबर-2026
|03-नवंबर-2026
|114.00 से 120.00
|एनएसई एसएमई
|जॉनसनकैब इलेक्ट्रिकल्स
|एसएमई
|30-अक्टूबर-2026
|03-नवंबर-2026
|190.00 से 200.00
|बीएसई एसएमई
|बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स
|मेनबोर्ड
|29-अक्टूबर-2026
|02-नवंबर-2026
|82
|बीएसई, एनएसई
|अंताला इंडस्ट्रीज
|एसएमई
|29-अक्टूबर-2026
|02-नवंबर-2026
|63.00 से 67.00
|बीएसई एसएमई
किसका जीएमपी कितना?
मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस : 70 रुपये
वेक्टरास एनप्रोकॉन : 0
एचजीएस (इंडिया) : 30 रुपये
जॉनसनकैब इलेक्ट्रिकल्स : 5 रुपये
बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स : 10 रुपये
अंताला इंडस्ट्रीज : 0
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