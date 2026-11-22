बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते तीन नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) में एक एसएमई और दो मेनबोर्ड के आईपीओ होंगे। श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज का आईपीओ (Shree Siddhivinayak Greentech Industries IPO) एसएमई कैटेगरी का होगा, जबकि फूडलिंक F&B होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड (Foodlink F&B Holdings IPO) और इंटीग्रिस मेडटेक (Integris Medtech IPO) मेनबोर्ड के होंगे। आइए जानते हैं इन तीनों आईपीओ की डिटेल और चेक करते हैं कि इनमें सबसे अधिक जीएमपी किसका है।

श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज का आईपीओ 25 नवंबर को खुलकर 27 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 130-142 रुपये का होगा, जबकि लॉट साइज 1000 शेयरों की है। यानी कम से कम आपको 1000 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।

वहीं बात करें जीएमपी की तो Shree Siddhivinayak Greentech का जीएमपी इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल 0 है। मगर ध्यान रहे कि लिस्टिंग किसी भी कंपनी का जीएमपी घट या बढ़ सकता है।

फूडलिंक F&B होल्डिंग्स फूडलिंक F&B होल्डिंग्स का आईपीओ 26 नवंबर को खुलकर 30 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड ₹180 – ₹191 रुपये हो सकता है। मगर अभी आधिकारिक एलान होना बाकी है। वहीं लॉट साइज 78 शेयरों की हो सकती है। मगर इसका भी कंपनी अभी फाइनल एलान करेगी।

वहीं बात करें जीएमपी की तो फूडलिंक F&B होल्डिंग्स का जीएमपी इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल ₹12 है।