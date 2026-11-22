Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते आ रहे 3 नए आईपीओ, चेक करें किसका GMP कराएगा तगड़ा फायदा
अगले हफ्ते तीन नए आईपीओ खुल रहे हैं, जिनमें श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज (एसएमई), फूडलिंक F&B होल्डिंग्स और इंटीग्रिस मेडटेक (मेनबोर्ड) शामिल हैं। निवेशक इन आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज और जीएमपी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
HighLights
अगले हफ्ते तीन नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं
श्री सिद्धिविनायक, फूडलिंक, इंटीग्रिस मेडटेक आईपीओ की जानकारी
प्राइस बैंड, लॉट साइज और जीएमपी की डिटेल्स देखें
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते तीन नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) में एक एसएमई और दो मेनबोर्ड के आईपीओ होंगे। श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज का आईपीओ (Shree Siddhivinayak Greentech Industries IPO) एसएमई कैटेगरी का होगा, जबकि फूडलिंक F&B होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड (Foodlink F&B Holdings IPO) और इंटीग्रिस मेडटेक (Integris Medtech IPO) मेनबोर्ड के होंगे। आइए जानते हैं इन तीनों आईपीओ की डिटेल और चेक करते हैं कि इनमें सबसे अधिक जीएमपी किसका है।
श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज
श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज का आईपीओ 25 नवंबर को खुलकर 27 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 130-142 रुपये का होगा, जबकि लॉट साइज 1000 शेयरों की है। यानी कम से कम आपको 1000 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।
वहीं बात करें जीएमपी की तो Shree Siddhivinayak Greentech का जीएमपी इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल 0 है। मगर ध्यान रहे कि लिस्टिंग किसी भी कंपनी का जीएमपी घट या बढ़ सकता है।
फूडलिंक F&B होल्डिंग्स
फूडलिंक F&B होल्डिंग्स का आईपीओ 26 नवंबर को खुलकर 30 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड ₹180 – ₹191 रुपये हो सकता है। मगर अभी आधिकारिक एलान होना बाकी है। वहीं लॉट साइज 78 शेयरों की हो सकती है। मगर इसका भी कंपनी अभी फाइनल एलान करेगी।
वहीं बात करें जीएमपी की तो फूडलिंक F&B होल्डिंग्स का जीएमपी इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल ₹12 है।
इंटीग्रिस मेडटेक
इंटीग्रिस मेडटेक का आईपीओ 27 नवंबर को खुलकर 1 दिसंबर को बंद होगा। इस आईपीओ में शेयरों के प्राइस बैंड और लॉट साइज का एलान अभी नहीं किया गया है। इंटीग्रिस मेडटेक का जीएमपी इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल 0 है।
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