जालंधर के संधू ब्रदर्स का US में जलवा: कैलिफोर्निया में बने 60000 एकड़ की सल्तनत के 'बादाम किंग', शहर की 97% प्रॉपर्टी पर राज
संधू ब्रदर्स, एक पंजाबी-अमेरिकी परिवार, कैलिफोर्निया के 'बादाम किंग' के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत ...और पढ़ें
HighLights
संधू ब्रदर्स कैलिफोर्निया के 'बादाम किंग' के नाम से फेमस
60,000-70,000 एकड़ में बादाम और अन्य फसलें उगाते हैं
आधुनिक कृषि तकनीक और रियल एस्टेट में भी निवेश
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बहुत से भारतीय अमेरिका जाकर बसे। कुछ कामयाब हुए, कुछ वापस लौट आए। जो लोग कायाब हुए, उनमें सिंह ब्रदर्स शामिल हैं, जिन्हें आज 'कैलिफोर्निया के बादाम किंग' के नाम से जाना जाता है। ये हैं संधू ब्रदर्स, जो कैलिफोर्निया के ट्रेसी में रहने वाला एक प्रमुख पंजाबी-अमेरिकी कृषि परिवार है, जिसे "कैलिफोर्निया के बादाम किंग" (Almond Kings of California) के नाम से जाना जाता है।
अपने मेन बिजनेसों 'संधू ब्रदर्स फार्म' और 'क्राउन नट कंपनी' के जरिए, यह परिवार कैलिफोर्निया की सैन जोकिन घाटी में 60,000 से 70,000 एकड़ के बागों में खेती करता है। इस तरह, वे दुनिया के सबसे बड़े निजी बादाम उत्पादकों में से एक बन गए हैं।
35000 वर्ग फुट का आलीशान घर
रिपोर्टों के अनुसार, कैलिफोर्निया में वे जिस स्थानीय इलाके या कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ की लगभग 97% संपत्ति उनके पास है। इसके अलावा, उनके पास 35,000 वर्ग फुट का एक बहुत बड़ा आलीशान घर भी है।
पंजाब से कैलिफोर्निया तक
मूल रूप से पंजाब के जालंधर से ताल्लुक रखने वाला यह परिवार 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में जाकर बस गया। उन्होंने अपने पहले बाग खरीदने से पहले, खेती और सिंचाई से जुड़े छोटे-मोटे कामों से शुरुआत की थी।
'संधू ब्रदर्स फार्म' की स्थापना
परिवार ने 1990 के दशक के मध्य में ट्रेसी में आधिकारिक तौर पर 'संधू ब्रदर्स फार्म' की स्थापना की। इस कारोबार को चलाने वाले भाइयों में करनैल सिंह संधू (माइक संधू), सतनाम सिंह संधू, मनजिंदर सिंह संधू (मनी) और पीजे संधू शामिल हैं।
विशाल जमीन और फसलें
हालाँकि बादाम उनकी मुख्य फसल है, लेकिन यह परिवार कैलिफोर्निया में माउंटेन हाउस से लेकर लॉस बैनोस तक, और साथ ही टरलॉक के पास और टेक्सास में चेरी, अखरोट, पिस्ता और पेकन (एक प्रकार का अखरोट) की खेती भी करता है।
बाग से लेकर बाजार तक अपनी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के लिए, परिवार ने 2010 में 'क्राउन नट कंपनी' की स्थापना की और बाद में डेनेयर में 'गोल्डन वैली आलमंड्स' की शुरुआत की। उनके 'हलिंग' (छिलका उतारने) और 'शेलिंग' (कठोर खोल हटाने) संयंत्रों की कुल प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 100 मिलियन पाउंड है। यहाँ से वे भारत, यूरोप और एशिया सहित दुनिया भर में मेवों का निर्यात करते हैं।
आधुनिक कृषि तकनीक
यह परिवार बड़े पैमाने पर 'प्रिसिजन एग्रीकल्चर' (सटीक कृषि तकनीक) का उपयोग करता है। इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रोसेसिंग सुविधाएँ और 'नेवल ऑरेंजवॉर्म' (एक प्रकार का कीड़ा) से बागों को बचाने के लिए ऑटोमेटेड फेरोमोन पफर (कीट नियंत्रण तकनीक) शामिल हैं।
खेती के अलावा, परिवार ने सैन जोकिन काउंटी के रियल एस्टेट में भी भारी निवेश किया है। इसमें ट्रेसी में 1,500 एकड़ में बनने वाला 'गोल्डन स्टेट लॉजिस्टिक्स हब' भी शामिल है। वे ट्रेसी के पास अपनी 34,500 वर्ग फुट में फैली विशाल पारिवारिक संपत्ति के लिए भी स्थानीय स्तर पर जाने जाते हैं।
उन्होंने 'यूनिवर्सिटी ऑफ सिलिकॉन आंध्र' के विस्तार के लिए 67 एकड़ जमीन दान की, और साथ ही स्थानीय 'वेटरन्स ऑफ फॉरेन वॉर्स' (VFW) पोस्ट के लिए 3 एकड़ जमीन भी दी।
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