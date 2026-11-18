बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बहुत से भारतीय अमेरिका जाकर बसे। कुछ कामयाब हुए, कुछ वापस लौट आए। जो लोग कायाब हुए, उनमें सिंह ब्रदर्स शामिल हैं, जिन्हें आज 'कैलिफोर्निया के बादाम किंग' के नाम से जाना जाता है। ये हैं संधू ब्रदर्स, जो कैलिफोर्निया के ट्रेसी में रहने वाला एक प्रमुख पंजाबी-अमेरिकी कृषि परिवार है, जिसे "कैलिफोर्निया के बादाम किंग" (Almond Kings of California) के नाम से जाना जाता है।

अपने मेन बिजनेसों 'संधू ब्रदर्स फार्म' और 'क्राउन नट कंपनी' के जरिए, यह परिवार कैलिफोर्निया की सैन जोकिन घाटी में 60,000 से 70,000 एकड़ के बागों में खेती करता है। इस तरह, वे दुनिया के सबसे बड़े निजी बादाम उत्पादकों में से एक बन गए हैं।

35000 वर्ग फुट का आलीशान घर रिपोर्टों के अनुसार, कैलिफोर्निया में वे जिस स्थानीय इलाके या कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ की लगभग 97% संपत्ति उनके पास है। इसके अलावा, उनके पास 35,000 वर्ग फुट का एक बहुत बड़ा आलीशान घर भी है।

पंजाब से कैलिफोर्निया तक मूल रूप से पंजाब के जालंधर से ताल्लुक रखने वाला यह परिवार 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में जाकर बस गया। उन्होंने अपने पहले बाग खरीदने से पहले, खेती और सिंचाई से जुड़े छोटे-मोटे कामों से शुरुआत की थी।

'संधू ब्रदर्स फार्म' की स्थापना परिवार ने 1990 के दशक के मध्य में ट्रेसी में आधिकारिक तौर पर 'संधू ब्रदर्स फार्म' की स्थापना की। इस कारोबार को चलाने वाले भाइयों में करनैल सिंह संधू (माइक संधू), सतनाम सिंह संधू, मनजिंदर सिंह संधू (मनी) और पीजे संधू शामिल हैं।

विशाल जमीन और फसलें हालाँकि बादाम उनकी मुख्य फसल है, लेकिन यह परिवार कैलिफोर्निया में माउंटेन हाउस से लेकर लॉस बैनोस तक, और साथ ही टरलॉक के पास और टेक्सास में चेरी, अखरोट, पिस्ता और पेकन (एक प्रकार का अखरोट) की खेती भी करता है।

बाग से लेकर बाजार तक अपनी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के लिए, परिवार ने 2010 में 'क्राउन नट कंपनी' की स्थापना की और बाद में डेनेयर में 'गोल्डन वैली आलमंड्स' की शुरुआत की। उनके 'हलिंग' (छिलका उतारने) और 'शेलिंग' (कठोर खोल हटाने) संयंत्रों की कुल प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 100 मिलियन पाउंड है। यहाँ से वे भारत, यूरोप और एशिया सहित दुनिया भर में मेवों का निर्यात करते हैं।