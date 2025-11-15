Language
    Upcoming Dividends: अगले हफ्ते डिविडेंड देने वाले शेयर: लिस्ट में एशियन पेंट्स, IRCTC जैसे 7 स्टॉक; कितने रुपये मिलेंगे?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    आने वाले सप्ताह में अदाणी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, और इन्फो एज (इंडिया) जैसी कई शेयर बाजार की कंपनियां अंतरिम डिविडेंड और राइट्स इश्यू के लिए एक्स-डेट पर कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज का राइट्स इश्यू 17 नवंबर को शुरू होगा। एशियन पेंट्स और अशोक लेलैंड ने अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। ऑयल इंडिया और इन्फो एज भी डिविडेंड देंगी।

    अदाणी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, इन्फो एज (इंडिया), अशोक लेलैंड और ऑयल इंडिया उन प्रमुख शेयरों में शामिल हैं जिनमें 17 नवंबर से कॉर्पोरेट कार्रवाई शुरू होने वाली है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार की कई प्रमुख कंपनियां आने वाले हफ्ते में अंतरिम डिविडेंड और राइट्स इश्यू सहित कई कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के लिए एक्स-डेट पर कारोबार करने के लिए तैयार हैं। इनमें अदाणी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, इन्फो एज (इंडिया), अशोक लेलैंड और ऑयल इंडिया उन प्रमुख शेयरों में शामिल हैं जिनमें 17 नवंबर से कॉर्पोरेट कार्रवाई शुरू होने वाली है।

    अदाणी एंटरप्राइजेज शेयर

    अदाणी एंटरप्राइजेज ने इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू की घोषणा की है, जिसकी एक्स-डेट सोमवार, 17 नवंबर है। कंपनी ने बताया कि 24,930.30 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू है, जिसके तहत पात्र निवेशकों को 13,85,01,687 आंशिक चुकता इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। यह इश्यू 25 नवंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर को बंद होगा। प्रत्येक शेयर की कीमत 1,800 रुपये होगी।

    एशियन पेंट्स शेयर 

    एशियन पेंट्स के बोर्ड ने 1 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 4.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड के भुगतान पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी। कंपनी ने 18 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका पेमेंट 27 नवंबर या उसके बाद किया जाएगा।

    अशोक लेलैंड

    अशोक लेलैंड के बोर्ड ने 12 नवंबर को अपनी बैठक में प्रति शेयर (अंकित मूल्य 1 रुपये प्रत्येक) 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी। कंपनी ने 18 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका पेमेंट 11 दिसंबर या उससे पहले किया जाएगा।

    नौकरी डॉट कॉम की प कंपनी, इन्फो एज (इंडिया), शुक्रवार, 21 नवंबर को 2.40 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड पर कारोबार करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। यह शेयर शुक्रवार को एक्स-डिविडेंड हो जाएगा।

    इसके अतिरिक्त, ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड अपने स्वयं के 5:1 बोनस इश्यू के लिए 18 नवंबर को एक्स-डेट हो जाएगा।

    कंपनी का नाम डिविडेंड (₹ प्रति शेयर) रिकॉर्ड डेट एक्स-डेट
    एशियन पेंट्स 4.5 18 नवंबर -
    अशोक लेलैंड 1 18 नवंबर -
    इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड 2.4 - 21 नवंबर
    ऑयल इंडिया लिमिटेड 3.5 - 21 नवंबर
    इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) 5 - 21 नवंबर
    कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 4 - 18 नवंबर
    एमआरएफ लिमिटेड 3 - 21 नवंबर

    इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड (2.40 रुपये प्रति शेयर, एक्स-डेट 21 नवंबर), ऑयल इंडिया लिमिटेड (3.50 रुपये प्रति शेयर, एक्स-डेट 21 नवंबर), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (5 रुपये प्रति शेयर, एक्स-डेट 21 नवंबर), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (4 रुपये प्रति शेयर, एक्स-डेट 18 नवंबर) और एमआरएफ लिमिटेड (3 रुपये प्रति शेयर, एक्स-डेट 21 नवंबर) उन प्रमुख शेयरों में शामिल हैं, जिनकी एक्स-डेट अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगी।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

