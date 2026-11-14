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      Dividend Stocks: ढेरों कंपनियां देने जा रहीं डिविडेंड, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट; चेक करें लिस्ट

      By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
      Published: Sat, 14 Nov 2026 09:17 AM (GMT+05:30)

      कई भारतीय कंपनियां अगले सप्ताह डिविडेंड देने जा रही हैं, जिनकी रिकॉर्ड डेट भी नजदीक है। निवेशकों को डिविडेंड पाने के लिए इन तारीखों तक शेयर अपने पास रखने होंगे।

      अगले हफ्ते डिविडेंड वाले शेयर

      अगले हफ्ते डिविडेंड वाले शेयर

      HighLights

      1. अगले सप्ताह कई कंपनियों के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आने वाली है

      2. डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड डेट तक शेयर रखना अनिवार्य है

      3. एक्स-डेट के बाद शेयर खरीदने पर डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई कंपनियां डिविडेंड देने जा रही हैं। इनमें से बहुत सारी कंपनियों के डिविडेंड इश्यू की रिकॉर्ड डेट अगले सप्ताह है। रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि यदि आपके पास उस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे, तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। आइए जानते हैं कि किस-किस कंपनी की रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते है।

      ये रही पूरी लिस्ट

      शेयर का नाम एक्स-डेट रिकॉर्ड डेट
      कितना मिलेगा डिविडेंड?
      Indag Rubber Ltd 16 Nov 2026 16 Nov 2026
      Dividend (0.9/- per share)
      ASM Technologies Ltd 16 Nov 2026 16 Nov 2026
      Dividend (6/- per share)
      Shipping Corporation of India Ltd 16 Nov 2026 16 Nov 2026
      Dividend (4/- per share)
      Cochin Shipyard Ltd 16 Nov 2026 16 Nov 2026
      Dividend (3/- per share)
      Australian Premium Solar (India) Ltd 16 Nov 2026 16 Nov 2026
      Dividend (0.15/- per share)
      EAAA India Alternatives Ltd 17 Nov 2026 17 Nov 2026
      Dividend (7/- per share)
      Oriental Infra Trust 17 Nov 2026 17 Nov 2026
      Dividend (3.4596/- per share)
      Powergrid Infrastructure Investment Trust 17 Nov 2026 17 Nov 2026
      Dividend (3/- per share)
      Power Finance Corporation Ltd 17 Nov 2026 17 Nov 2026
      Dividend (4.1/- per share)
      NILE Ltd 17 Nov 2026 17 Nov 2026
      Dividend (3/- per share)
      MRF Ltd 17 Nov 2026 17 Nov 2026
      Dividend (3/- per share)
      A.K.Capital Services Ltd 18 Nov 2026 18 Nov 2026
      Dividend (18/- per share)
      Page Industries Ltd 18 Nov 2026 18 Nov 2026
      Dividend (150/- per share)
      TD Power Systems Ltd 18 Nov 2026 18 Nov 2026
      Dividend (0.65/- per share)
      ARCL Organics Ltd 18 Nov 2026 18 Nov 2026
      Dividend (1/- per share)
      Manappuram Finance Ltd 18 Nov 2026 18 Nov 2026
      Dividend (1/- per share)
      Connplex Cinemas Ltd 18 Nov 2026 18 Nov 2026
      Dividend (0.5/- per share)
      Ingersoll-Rand (India) Ltd 19 Nov 2026 19 Nov 2026
      Dividend (20/- per share)
      Talbros Automotive Components Ltd 20 Nov 2026 20 Nov 2026
      Dividend (0.3/- per share)
      Rama Phosphates Ltd 20 Nov 2026 20 Nov 2026
      Dividend (0.5/- per share)
      Oil India Ltd 20 Nov 2026 20 Nov 2026
      Dividend (7/- per share)
      Steelcast Ltd 20 Nov 2026 20 Nov 2026
      Dividend (0.45/- per share)
      Prevest Denpro Ltd 20 Nov 2026 20 Nov 2026
      Dividend (1/- per share)
      Venus Pipes & Tubes Ltd 20 Nov 2026 20 Nov 2026
      Dividend (0.5/- per share)
      Shanmuga Hospital Ltd 20 Nov 2026 20 Nov 2026
      Dividend (0.1/- per share)

      एक्स-डेट क्या होती है?

      एक्स-डिविडेंड डेट (या एक्स-डेट) वह पहला दिन होता है जब कोई शेयर अपने आगामी डिविडेंड प्राइस के बिना ट्रेड शुरू करता है। यदि आप एक्स-डिविडेंड तारीख को या उसके बाद कोई शेयर खरीदते हैं, तो आपको आगामी डिविडेंड नहीं मिलेगा।

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      (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

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