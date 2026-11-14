Dividend Stocks: ढेरों कंपनियां देने जा रहीं डिविडेंड, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट; चेक करें लिस्ट
कई भारतीय कंपनियां अगले सप्ताह डिविडेंड देने जा रही हैं, जिनकी रिकॉर्ड डेट भी नजदीक है। निवेशकों को डिविडेंड पाने के लिए इन तारीखों तक शेयर अपने पास रखने होंगे।
HighLights
अगले सप्ताह कई कंपनियों के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आने वाली है
डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड डेट तक शेयर रखना अनिवार्य है
एक्स-डेट के बाद शेयर खरीदने पर डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई कंपनियां डिविडेंड देने जा रही हैं। इनमें से बहुत सारी कंपनियों के डिविडेंड इश्यू की रिकॉर्ड डेट अगले सप्ताह है। रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि यदि आपके पास उस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे, तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। आइए जानते हैं कि किस-किस कंपनी की रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते है।
ये रही पूरी लिस्ट
|शेयर का नाम
|एक्स-डेट
|रिकॉर्ड डेट
|
कितना मिलेगा डिविडेंड?
|Indag Rubber Ltd
|16 Nov 2026
|16 Nov 2026
|
Dividend (0.9/- per share)
|ASM Technologies Ltd
|16 Nov 2026
|16 Nov 2026
|
Dividend (6/- per share)
|Shipping Corporation of India Ltd
|16 Nov 2026
|16 Nov 2026
|
Dividend (4/- per share)
|Cochin Shipyard Ltd
|16 Nov 2026
|16 Nov 2026
|
Dividend (3/- per share)
|Australian Premium Solar (India) Ltd
|16 Nov 2026
|16 Nov 2026
|
Dividend (0.15/- per share)
|EAAA India Alternatives Ltd
|17 Nov 2026
|17 Nov 2026
|
Dividend (7/- per share)
|Oriental Infra Trust
|17 Nov 2026
|17 Nov 2026
|
Dividend (3.4596/- per share)
|Powergrid Infrastructure Investment Trust
|17 Nov 2026
|17 Nov 2026
|
Dividend (3/- per share)
|Power Finance Corporation Ltd
|17 Nov 2026
|17 Nov 2026
|
Dividend (4.1/- per share)
|NILE Ltd
|17 Nov 2026
|17 Nov 2026
|
Dividend (3/- per share)
|MRF Ltd
|17 Nov 2026
|17 Nov 2026
|
Dividend (3/- per share)
|A.K.Capital Services Ltd
|18 Nov 2026
|18 Nov 2026
|
Dividend (18/- per share)
|Page Industries Ltd
|18 Nov 2026
|18 Nov 2026
|
Dividend (150/- per share)
|TD Power Systems Ltd
|18 Nov 2026
|18 Nov 2026
|
Dividend (0.65/- per share)
|ARCL Organics Ltd
|18 Nov 2026
|18 Nov 2026
|
Dividend (1/- per share)
|Manappuram Finance Ltd
|18 Nov 2026
|18 Nov 2026
|
Dividend (1/- per share)
|Connplex Cinemas Ltd
|18 Nov 2026
|18 Nov 2026
|
Dividend (0.5/- per share)
|Ingersoll-Rand (India) Ltd
|19 Nov 2026
|19 Nov 2026
|
Dividend (20/- per share)
|Talbros Automotive Components Ltd
|20 Nov 2026
|20 Nov 2026
|
Dividend (0.3/- per share)
|Rama Phosphates Ltd
|20 Nov 2026
|20 Nov 2026
|
Dividend (0.5/- per share)
|Oil India Ltd
|20 Nov 2026
|20 Nov 2026
|
Dividend (7/- per share)
|Steelcast Ltd
|20 Nov 2026
|20 Nov 2026
|
Dividend (0.45/- per share)
|Prevest Denpro Ltd
|20 Nov 2026
|20 Nov 2026
|
Dividend (1/- per share)
|Venus Pipes & Tubes Ltd
|20 Nov 2026
|20 Nov 2026
|
Dividend (0.5/- per share)
|Shanmuga Hospital Ltd
|20 Nov 2026
|20 Nov 2026
|
Dividend (0.1/- per share)
एक्स-डेट क्या होती है?
एक्स-डिविडेंड डेट (या एक्स-डेट) वह पहला दिन होता है जब कोई शेयर अपने आगामी डिविडेंड प्राइस के बिना ट्रेड शुरू करता है। यदि आप एक्स-डिविडेंड तारीख को या उसके बाद कोई शेयर खरीदते हैं, तो आपको आगामी डिविडेंड नहीं मिलेगा।
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