    TATA की कपड़े बेचने वाली कंपनी का तीसरी तिमाही में 17% बढ़ा रेवेन्यू; क्या शेयरों में आएगी तेजी? 

    By Jagran News Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:15 PM (IST)

    टाटा समूह (Tata Goup) की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Share Price) का तीसरी तिमाही (Trent Q3 Result) में रेवेन्यू 17% बढ़कर 5,220 करोड़ रुपये हो ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। टाटा समूह की खुदरा कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का एकल आधार पर राजस्व 31 दिसंबर को समाप्त तीसरी तिमाही में 17 प्रतिशत बढ़कर 5,220 करोड़ रुपये हो गया। ट्रेंट लि. ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का राजस्व 4,466 करोड़ रुपये था।

    कंपनी के स्टोर में 31 दिसंबर, 2025 तक 278 वेस्टसाइड, 854 ज़ूडियो (संयुक्त अरब अमीरात में चार सहित) और दूसरे लाइफस्टाइल अवधारणा के 32 स्टोर शामिल थे। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 'वेस्टसाइड' के 17 और 'जूडियो' के 48 स्टोर खोले।

    कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों में, एकल आधार पर राजस्व 18 प्रतिशत बढ़कर 14,604 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 12,368 करोड़ रुपये था। कंपनी ने नौ महीने के समय में वेस्टसाइड के कुल 30 स्टोर और ज़ूडियो के 89 स्टोर खोले।

    हाल ही में एक नोट में, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि उसने पहले ट्रेंट को लेकर सतर्कता बरती थी, क्योंकि वेस्टसाइड में थकान के शुरुआती संकेत दिख रहे थे और जुडियो अपनी चरम परिचालन दक्षता के करीब पहुंच रहा था।

    हालांकि, अपने उच्चतम स्तर से शेयर में लगभग 50% की गिरावट के बाद, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि निवेशकों के पक्ष में पलड़ा फिर से झुकने लगा है।

    ट्रेंट शेयर प्राइस टारगेट

    एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बताया कि ज़ूडियो के मौजूदा नेटवर्क का लगभग 54% हिस्सा पिछले 18 महीनों में जोड़ा गया है। इनमें से अधिकांश स्टोर वित्त वर्ष 2027 से ही समान स्टोर बिक्री वृद्धि की गणना में योगदान देना शुरू करेंगे, जिससे रिपोर्ट किए गए वृद्धि आंकड़ों को समर्थन मिल सकता है।
    ब्रोकरेज फर्म ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2025 में और अक्टूबर 2025 तक Zudio के स्टोरों की कुल संख्या में से लगभग 60% उत्तर और पूर्वी भारत के उन बाजारों में हुई है जहां स्टोरों की पहुंच कम है, और इन क्षेत्रों को भविष्य में समान स्टोर वृद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है।
    इन कारकों के आधार पर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने ट्रेंट की रेटिंग को अपग्रेड करके 'Add' कर दिया और इसके टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 4,700 रुपये प्रति शेयर कर दिया, जिसमें कंपनी का मूल्यांकन उसके विभिन्न घटकों के योग के आधार पर किया गया है।

