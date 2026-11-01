5 दिन में 64% तक उछलने वाले शेयर, पिछले हफ्ते कर दिया मालामाल; नंबर 1 पर रहा अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रहा। बीते हफ्ते, BSE सेंसेक्स 1,335.7 अंक यानी 1.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,459.53 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 453.1 अंक यानी 2 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 23,053.10 पर बंद हुआ।

जहां एक तरफ सेंसेक्स और निफ्टी ने शानदार परफॉर्म किया, तो वहीं दूसरी तरफ 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को 63.68 फीसदी तक रिटर्न दिया। आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल।

अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स का शेयर पिछले हफ्ते टॉप पर रहा, जिसने 63.68 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर बीते हफ्ते 32.38 रुपये से 53 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 11.51 फीसदी की उछाल के साथ 53 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 48.45 करोड़ रुपये है।

रघुवीर सिंथेटिक्स रघुवीर सिंथेटिक्स का शेयर पिछले हफ्ते 63.45 फीसदी उछला। कंपनी का शेयर प्राइस 64.24 रुपये से 105 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 10.61 फीसदी की मजबूती के साथ 105 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 396.84 करोड़ रुपये है।

गल्फ लॉयड्स गल्फ लॉयड्स शेयर पिछले हफ्ते 45.46 फीसदी ऊपर चढ़ा। कंपनी का शेयर 27.01 रुपये से 39.29 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसका शेयर बीएसई पर 10 फीसदी की मजबूती के साथ 39.29 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 26.44 करोड़ रुपये है।

स्पेंसर्स रिटेल स्पेंसर्स रिटेल का स्टॉक पिछले हफ्ते 45.28 फीसदी ऊपर चढ़ा। हफ्ते के दौरान इस कंपनी का शेयर 14.84 रुपये से 21.56 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को ये शेयर बीएसई पर 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ 21.56 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 193.36 करोड़ रुपये है।