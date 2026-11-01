ये है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा से कितनी छोटी? जानिए इससे जुड़े 7 बड़े फैक्ट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) है, जो दुबई में है। इसकी हाइट 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 अरब डॉलर खर्च हुए थे, जो आज 14236 करोड़ रुपये बनते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत कौन-सी है और उसे किसने और कितने खर्च में बनाया है? आइए जानते हैं।

ये है दूसरी सबसे ऊंची इमारत दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत मर्डेका 118 (Merdeka 118) है। ये बिल्डिंग कुआलालंपुर, मलेशिया में है। इसकी ऊंचाई लगभग 678.9 मीटर (2,227 फीट) है। इस बिल्डिंग में 118 मंजिलें हैं। मर्डेका 118 का निर्माण 2023 में पूरा हुआ था।

यह इमारत दुबई की 'बुर्ज खलीफा' (जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है) के बाद दूसरे स्थान पर आती है। इससे पहले 'शंघाई टावर' दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत हुआ करता था, जो अब तीसरे स्थान पर है। किसने तैयार किया डिजाइन? मर्डेका 118 को ऑस्ट्रेलिया के जाने-माने स्टूडियो फेंडर कैटसलिडिस (Fender Katsalidis) ने डिजाइन किया है। वहीं इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन LERA Consulting Structural Engineers ने 'रॉबर्ट बर्ड ग्रुप' (Robert Bird Group) के सहयोग से तैयार किया था।

इस प्रोजेक्ट को मलेशियाई सरकार की सरकारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर्मोडालन नैशनल बरहाद (Permodalan National Berhad - PNB) ने फुली फंड किया।

कितने में बनी? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत मर्डेका 118 (Merdeka 118, जिसे अब मेनेरा मेर्डेका मेबैंक भी कहा जाता है) को बनाने में लगभग 11,500 करोड़ रुपये (यानी लगभग 5 अरब मलेशियाई रिंगित) का खर्च आया। मर्डेका 118 को कॉन्क्रीट और स्टील कम्पोजिट से बनाया गया। इस बिल्डिंग में होटल, अपार्टमेंट्स और ऑफिस भी मौजूद हैं।