Muhurat Trading 2025: 100 रुपये से कम कीमत वाले ये टॉप 5 शेयर मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 में कराएंगे कमाई, रिटर्न देख चौक जाएंगे

नई दिल्ली। दिवाली के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग में हिस्सा लेकर नए साल की शुरुआत बाजार में निवेश से करेंगे। 21 अक्टूबर 2025 को होने वाली इस खास एक घंटे की ट्रेडिंग सेशन में कई ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपने पसंदीदा स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि इसमें हमन कुछ ऐसे शेयर चुन कर लाए हैं जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है, लेकिन इनमें दमदार रिटर्न की संभावना बताई जा रही है। आइए जानते हैं टॉप 5 बजट फ्रेंडली शेयर जो मुहूर्त ट्रेडिंग में आपके पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं।

1. GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (GMR Airport Infrastructure Ltd) करेंट मार्केट प्राइस (CMP): ₹90 रेजिस्टेंस: ₹94 सपोर्ट: ₹89–₹90

मिराए एसेट शेयरखान के सोमिल मेहता के अनुसार, GMR एयरपोर्ट का स्टॉक अपने 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अपट्रेंड दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है, जो आगे तेजी की संभावना को दर्शाता है।

2. IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड (IDFC First Bank Ltd) टारगेट प्राइस: ₹88.5

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने IDFC फर्स्ट बैंक को अपने पसंदीदा स्टॉक्स में शामिल किया है। बैंक ने हाल के क्वार्टरों में मजबूत ग्रोथ दिखाई है और एनपीए लेवल्स भी नियंत्रण में हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मध्यम अवधि में यह स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है।

3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) टारगेट प्राइस: ₹90

केड़िया एडवाइजरी का कहना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगातार अपनी लोन बुक और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार किया है। सरकारी बैंक होने के बावजूद इसने मजबूत फंडामेंटल्स दिखाए हैं और इसका वैल्यूएशन भी आकर्षक स्तर पर है। 4. मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड (Motherson Sumi Wiring India Ltd) टारगेट प्राइस: ₹60

ऑटो सेक्टर में रिकवरी के चलते मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड पर भी नजर रखी जा रही है। केड़िया एडवाइजरी के मुताबिक, कंपनी की घरेलू और ग्लोबल मांग में सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे स्टॉक में आगे तेजी की संभावना है।

5. जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Jayaswal Neco Industries Ltd) करेंट मार्केट प्राइस (CMP): ₹74.08 टारगेट प्राइस: ₹91 होल्डिंग पीरियड: 1 साल अपसाइड: 27%

बजाज ब्रोकिंग ने मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज को अपनी सिंगल टॉप पिक बताया है। कंपनी मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और हाल में इसके फंडामेंटल्स में सुधार देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें एक साल में करीब 27 प्रतिशत तक की बढ़त संभव है।