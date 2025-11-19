Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tenneco Clear Air India Share Price: कमाल ही कर दिया, जीएमपी के साथ लिस्टिंग भी धमाकेदार; कितनी हुई कमाई?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:08 AM (IST)

    टेनेको क्लीन एयर इंडिया (Tenneco Clear Air India Share Price)ने शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री ली है। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी (IPO GMP) देखकर पहले से ही बेहतरीन लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही थी। लिस्टिंग से पहले यानी आज सुबह 9 बजे के आसपास इसका जीएमपी 103 रुपये चल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या ये आईपीओ अपने जीएमपी जितना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाया?  

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। टेनेको क्लीन एयर इंडिया (Tenneco Clear Air India Share Price) ने फाइनली शेयर बाजार में अपनी एंट्री ले ली है। इसकी लिस्टिंग उम्मीद से भी ज्यादा बेहतरीन रही। निवेशक पहले से ही इसके जीएमपी को देखकर शानदार लिस्टिंग का अनुमान लगा रहे थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्लोजिंग के बाद भी इसके जीएमपी में लगातार बढ़ोतरी जारी रही। हालांकि अलॉटमेंट के बाद जीएमपी में थोड़ी गिरावट देखी गई। लिस्टिंग से पहले यानी आज सुबह 9 बजे के आसपास इसका जीएमपी 103 रुपये चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि टेनेको क्लीन एयर इंडिया से निवेशकों को कितना लाभ हुआ है?

    कितने पर हुई लिस्टिंग?

    टेनेको क्लीन एयर इंडिया 27 फीसदी के मुनाफे पर लिस्ट हुआ है। इस आईपीओ से निवेशकों को एक शेयर पर 108 रुपये का मुनाफा मिला है। इसका इश्यू प्राइस 397 रुपये प्रति शेयर का था, जबकि ये 505 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ।

    अब आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। 

    Tenneco Clear Air India IPO बेसिक डिटेल्स 

    कितना है प्राइस बैंड?

    टेनेको क्लीन एयर इंडिया का प्राइस बैंड 378 रुपये से 397 रुपये प्रति शेयर रहा।

    कितना है लॉट साइज?

    इसका लॉट साइज 37 शेयर्स का था। 

    निवेशकों ने कितने पैसे दिए?

    निवेशकों को इस आईपीओ को खरीदने के लिए 14,689 रुपये निवेश किए। 





    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US