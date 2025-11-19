Tenneco Clear Air India Share Price: कमाल ही कर दिया, जीएमपी के साथ लिस्टिंग भी धमाकेदार; कितनी हुई कमाई?

नई दिल्ली। टेनेको क्लीन एयर इंडिया (Tenneco Clear Air India Share Price) ने फाइनली शेयर बाजार में अपनी एंट्री ले ली है। इसकी लिस्टिंग उम्मीद से भी ज्यादा बेहतरीन रही। निवेशक पहले से ही इसके जीएमपी को देखकर शानदार लिस्टिंग का अनुमान लगा रहे थे।

क्लोजिंग के बाद भी इसके जीएमपी में लगातार बढ़ोतरी जारी रही। हालांकि अलॉटमेंट के बाद जीएमपी में थोड़ी गिरावट देखी गई। लिस्टिंग से पहले यानी आज सुबह 9 बजे के आसपास इसका जीएमपी 103 रुपये चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि टेनेको क्लीन एयर इंडिया से निवेशकों को कितना लाभ हुआ है?

कितने पर हुई लिस्टिंग? टेनेको क्लीन एयर इंडिया 27 फीसदी के मुनाफे पर लिस्ट हुआ है। इस आईपीओ से निवेशकों को एक शेयर पर 108 रुपये का मुनाफा मिला है। इसका इश्यू प्राइस 397 रुपये प्रति शेयर का था, जबकि ये 505 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ।