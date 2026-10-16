Tech Mahindra Share: बेहतर मुनाफा और 1:1 बोनस शेयर का एलान, टेक महिंद्रा के शेयरों में 7% की तेजी

नई दिल्ली। महिंद्रा समूह की आईटी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra Share Price) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। Q2 रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर सुबह शुरुआती कारोबार में 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। NSE पर यह शेयर 7.50% तक उछलकर ₹1,776 पर पहुंच गया। खास बात है कि पिछले पांच कारोबारी सत्रों में यह शेयर 22% से ज्यादा चढ़ चुका है।

कंपनी ने दूसी तिमाही के नतीजों में शेयरधारकों को'बोनस इश्यू' देने का एलान भी किया है। कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के बोनस इश्यू (Bonus Share) की सिफारिश की है। इसके तहत, कंपनी की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा।

कब मिलेंगे बोनस शेयर? टेक महिंद्रा की ओर से दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, निवेशकों को बोनस शेयर 15 दिसंबर तक क्रेडिट किए जाने की उम्मीद है। यह 11 वर्षों में टेक महिंद्रा का पहला बोनस इश्यू है। कंपनी ने पिछली बार मार्च 2015 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद लगातार IT कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। TCS, HCLTech, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और विप्रो अपने Q2 रिजल्ट जारी कर चुके हैं।

बेहतर रहे Q2 रिजल्ट टेक महिंद्रा ने सितंबर तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में पिछली तिमाही के 1,465 करोड़ रुपये के मुकाबले 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो अब 1,586 करोड़ रुपये हो गया है। डॉलर के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू पिछली तिमाही के मुकाबले 2 प्रतिशत बढ़कर 1,693 मिलियन डॉलर हो गया, जो बाजार के 1,682 मिलियन डॉलर के अनुमान से बेहतर है।

मार्केट एक्सपर्ट की मानें तो दूसरी तिमाही में आईटी कंपनियों के परिणाम काफी हद तक मजबूत रहे हैं, नई डील मिलना जारी है, और लगातार बनी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मैनेजमेंट की बातों में बिजनेस ग्रोथ को लेकर भरोसा झलकता है। इन कारकों के चलते आईटी सेक्टर को लेकर निवेशकों का नजरिया पॉजिटिव रहा है।