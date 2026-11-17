बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार 17 नवंबर को टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयरों में 8% तक की तेजी आई। यह तेजी तब आई जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस से कहा है कि उसे नियमों का पालन करना होगा और कंपनी को लिस्ट कराना होगा।

RBI ने यह संदेश टाटा संस की ओर से किए गए एक अनुरोध के जवाब में भेजा था। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस ने बड़े नॉन-बैंक लेंडर्स पर लागू होने वाले नियमों के बारे में जवाब मांगा था। इससे पहले सितंबर में, रेगुलेटर ने टाटा संस की डी-रजिस्टर की अर्जी को खारिज कर दिया था।

कई कंपनियों को करती है कंट्रोल टाटा संस कई कंपनियों को कंट्रोल करती है। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और एयर इंडिया शामिल हैं। यह कंपनी 100 साल से भी अधिक समय से अनलिस्टेड (शेयर बाजार में लिस्ट नहीं) रही है।

शेयरों में कितनी आई तेजी? 17 नवंबर को टाटा केमिकल्स का शेयर 8% की तेजी के साथ 650.3 रुपये पर पहुंच गया। वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का शेयर 3.3% बढ़कर 595 रुपये के भाव पर पहुंच गया। बता दें कि टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की टाटा संस में 3.06% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा केमिकल्स के पास 2.53% हिस्सेदारी है।

वहीं टाटा पावर के पास 1.65%, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर तथा टाटा इन्वेस्टमेंट के पास क्रमशः 1.11%, 0.4% और 0.25% हिस्सेदारी है। इनमें से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर लगभग 2% ऊपर है, जबकि इंडियन होटल्स के शेयर में 1% की तेजी आई।