बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की टाटा स्टील और एपीएल अपोलो के बीच एक बड़ी डील का एलान हो गया है। इस नई डील के तहत टाटा स्टील, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 52.38 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। इसमें से 26.38 फीसदी हिस्सेदारी ₹15,510.61 करोड़ में खरीदी जाएगी, जबकि बाकी 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाया जाएगा। इस खबर के बीच आज इन दोनों के ही कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे।

28000 करोड़ की डील एपीएल अपोलो में हिस्सेदारी खरीदने का एलान ऐसे समय पर किया गया है, जब दोनों कंपनियों ने 22 नवंबर को घोषणा की थी कि टाटा स्टील अपना ट्यूब कारोबार और टाटा स्टील कलर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी, 28,000 करोड़ रुपये तक के सौदे में, एपीएल अपोलो को सौंप देगी।

घोषित डील के तहत, टाटा स्टील कलर्स की वैल्यूएशन 16,300 करोड़ रुपये है, जबकि टाटा स्टील के ट्यूब कारोबार की वैल्यू 11,700 करोड़ रुपये है।

दोनों डील एक साथ होंगी पूरी ये दोनों डील एक-दूसरे पर निर्भर हैं और उम्मीद है कि ये एक साथ पूरी होंगी। APL अपोलो ने बताया कि इन समझौतों की अंतिम समय-सीमा (लॉन्ग-स्टॉप डेट) 31 मार्च, 2028 है। इन सौदों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी के साथ-साथ शेयरधारकों की सहमति सहित अन्य जरूरी मंजूरियां भी लेनी होंगी।