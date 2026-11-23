Big Deal: टाटा ग्रुप का बड़ा दाव! टाटा स्टील खरीदेगी एपीएल अपोलो में 52.38% हिस्सेदारी; ओपन ऑफर से पहले खर्च करेगी ₹15510
टाटा स्टील, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 52.38% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसमें से 26.38 फीसदी हिस्सेदारी ₹15,510.61 करोड़ में खरीदी जाएगी, जबकि बाकी 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाया जाएगा। यह डील एपीएल अपोलो द्वारा टाटा स्टील के ट्यूब कारोबार के अधिग्रहण से जुड़ी ₹28,000 करोड़ की बड़ी योजना का हिस्सा है।
HighLights
टाटा स्टील खरीदेगी एपीएल अपोलो में 52.38% हिस्सेदारी
यह डील ₹15,510.61 करोड़ में हुई है
एपीएल अपोलो टाटा स्टील का ट्यूब कारोबार भी खरीदेगी
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की टाटा स्टील और एपीएल अपोलो के बीच एक बड़ी डील का एलान हो गया है। इस नई डील के तहत टाटा स्टील, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 52.38 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। इसमें से 26.38 फीसदी हिस्सेदारी ₹15,510.61 करोड़ में खरीदी जाएगी, जबकि बाकी 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाया जाएगा। इस खबर के बीच आज इन दोनों के ही कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे।
28000 करोड़ की डील
एपीएल अपोलो में हिस्सेदारी खरीदने का एलान ऐसे समय पर किया गया है, जब दोनों कंपनियों ने 22 नवंबर को घोषणा की थी कि टाटा स्टील अपना ट्यूब कारोबार और टाटा स्टील कलर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी, 28,000 करोड़ रुपये तक के सौदे में, एपीएल अपोलो को सौंप देगी।
घोषित डील के तहत, टाटा स्टील कलर्स की वैल्यूएशन 16,300 करोड़ रुपये है, जबकि टाटा स्टील के ट्यूब कारोबार की वैल्यू 11,700 करोड़ रुपये है।
दोनों डील एक साथ होंगी पूरी
ये दोनों डील एक-दूसरे पर निर्भर हैं और उम्मीद है कि ये एक साथ पूरी होंगी। APL अपोलो ने बताया कि इन समझौतों की अंतिम समय-सीमा (लॉन्ग-स्टॉप डेट) 31 मार्च, 2028 है। इन सौदों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी के साथ-साथ शेयरधारकों की सहमति सहित अन्य जरूरी मंजूरियां भी लेनी होंगी।
ट्यूब्स से जुड़ी डील
ट्यूब्स से जुड़ी डील में जमशेदपुर, होसुर, खोपोली और साहिबाबाद में टाटा स्टील के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कामकाज शामिल हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए गए उत्पाद भी आते हैं।
इसमें खोपोली स्थित कुछ कोल्ड-रोलिंग और सरफेस-कोटेड स्टील सुविधाएं भी शामिल हैं। यह कारोबार 'गोइंग कंसर्न' (चालू व्यवसाय) के रूप में एक 'स्लंप सेल' के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। इस बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत संपत्तियां, कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस, कर्मचारी और कुछ तय देनदारियां भी हस्तांतरित होंगी।
शेयरों का प्राइस कितना?
शुक्रवार को बीएसई पर टाटा स्टील का शेयर 1.69 फीसदी गिरकर 177.75 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं एपीएल अपोलो का शेयर 1.39 फीसदी की कमजोरी के साथ 2122.15 रुपये पर बंद हुआ था।
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