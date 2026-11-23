बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार 23 नवंबर को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल आज सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 171.50 अंक या 0.67 फीसदी की मजबूती के साथ 25,917 पर है।

अब बाजार जानकारों का अनुमान है कि निफ्टी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ेगा और संभवतः 25500 के स्तर को पार कर जाएगा, जो आगे चलकर एक संभावित सपोर्ट पॉइंट के रूप में काम कर सकता है। इस बीच आज किन शेयरों पर फोकस रहेगा, आइए जानते हैं।

Maruti Suzuki India - मारुति सुजुकी इंडिया ने लगातार बढ़ते लागत दबाव का हवाला देते हुए, 22 नवंबर से कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। अनुमान के मुताबिक, कीमतों में औसत बढ़ोतरी लगभग 0.31 प्रतिशत है।

Natco Pharma - US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने 12 नवंबर से 20 नवंबर, 2026 तक हैदराबाद के कोथुर में स्थित कंपनी की फॉर्मूलेशन निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। Cohance Lifesciences - USFDA ने तेलंगाना के शमशाबाद में स्थित कंपनी की फिनिश्ड डोसेज फॉर्मूलेशन (FDF) निर्माण इकाई का निरीक्षण पूरा कर लिया है। Aurobindo Pharma - USFDA ने 24 अगस्त से 28 अगस्त, 2026 तक आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में कंपनी की सब्सिडियरी, एपिटोरिया फार्मा की 'यूनिट VI' का निरीक्षण किया। यह यूनिट एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (API) बनाने का काम करती है। निरीक्षण के अंत में तीन ऑब्जर्वेशन (टिप्पणियां) सामने आईं।

IndusInd Bank - बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अनुशासनात्मक प्राधिकरण (Disciplinary Authority) के रूप में कार्य करते हुए, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुमंत कथपालिया की नौकरी को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। Adani Energy Solutions - कंपनी की सब्सिडियरी, पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस (PTSL) को वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (WBSEDCL) से 1,750 MW की चौबीसों घंटे (RTC) उपलब्ध रहने वाली रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई के लिए 'लेटर ऑफ अवार्ड' (LoA) मिला है। इसके साथ ही, इसमें 'ग्रीनशू ऑप्शन' के तहत 750 MW की अतिरिक्त क्षमता भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल WBSEDCL बाद की किसी तारीख पर कर सकती है।

Rail Vikas Nigam - रेल विकास निगम (RVNL) विशाखापत्तनम में वदलापुडी वैगन वर्कशॉप के विस्तार के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा दिए गए एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (L1) बनकर उभरी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पीरियोडिक ओवरहॉल (POH) क्षमता को 300 से बढ़ाकर 600 वैगन करना है।

ACME Solar Holdings - ACME सोलर होल्डिंग्स, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) की ई-रिवर्स नीलामी में सफल बोलीदाता बनकर उभरी है। कंपनी ने 4.58 रुपये प्रति kWh के टैरिफ पर 50 MW की क्षमता का अनुबंध हासिल किया है।

Welspun Living - कंपनी के बोर्ड ने अपनी सहायक कंपनी, वेल्सपन होम सॉल्यूशंस के ज़रिए 3,200 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को मंज़ूरी दी है। Waaree Energies - कंपनी की सहायक इकाई, वारी फॉरएवर एनर्जीज़ (Waaree Forever Energies) ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत महाराष्ट्र के सोलापुर में 700 MW का सोलर पावर प्रोजेक्ट और 700 MW/2,800 MWh का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा।