31 दिसंबर के खतरे ने Swiggy-Zomato का कराया बंटाधार, शेयर हुए धड़ाम-धड़ाम; सोमवार को भी दिखेगा असर!

नई दिल्ली। 2025 का आखिरी महीने के आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं। जाते-जाते यह साल फूड डिलीवरी और क्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए याद करने वाला साल बन जाएगा। क्योंकि साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत कई कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर हड़ताल पर रहेंगे।



गिग वर्कर्स की कई मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर देशभर में 31 दिसंबर को लाखो गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहेंगे। इसका असर आज शेयर बाजार पर भी दिखा। स्विगी और जोमैटो के शेयरों पर इसका असर भी देखा गया। दोनों कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

31 दिसंबर की हड़ताल, स्विगी-जोमैटो परेशान 31 दिसंबर को होने वाली हड़ताल से पहले ही स्विगी और जोमैटो के शेयरों में आज गिरावट देखी गई। आज Eternal के शेयर -1.14 फीसदी गिरकर 281. 60 रुपये के स्तर पर बंद हुए। वहीं, स्विगी के शेयर -2.01 गिरकर 392.00 रुपये के स्तर पर बंद हुए। अब सोमवार को भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

31 दिसंबर को होने वाली इस हड़ताल से कंपनियों के प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि जब ग्राहक किसी रेस्टोरेंट से कोई ऑर्डर करेगा और ऑर्डर रिसीव करने कोई डिलीवरी बॉय जाएगा ही नहीं तो ग्राहक को ऑर्डर मिल ही नहीं पाएगा।

ऐसे में इसका सीधा असर कंपनियों के रोजाना ऑर्डर पर पड़ेगा। क्योंकि 31 दिसंबर की रात लाखों की संख्या में लोग आर्डर करते हैं। कोई खाना मंगाता है तो कोई कुछ। लेकिन हड़ताल की वजह से जब ऑर्डर की डिलीवरी ही नहीं हो पाएगी तो इन कंपनियों को सीधा नुकसान होगा। ऐसे में इसका असर इनके शेयरों पर भी दिख सकता है।

क्या है गिग वर्कर्स की मांग स्विगी जोमैटो से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स, फेयर और ट्रांसपेरेंट वेतन स्ट्रक्चर लागू किया जाए, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को हटाया जाए, बिना प्रक्रिया के आईडी ब्लॉक और पेनल्टी वाला सिस्टम बंद किया जाए, सभी को बराबर काम दिया जाए, काम के दौरान ब्रेक और तय समय से ज्यादा काम नहीं कराया जाए, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा दी जाए जैसी मांग को लेकर 31 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे।