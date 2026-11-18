Suzlon Share Target: क्यों लगातार गिर रहा सुजलॉन? कब लौटेगी तेजी? इन वजहों से शेयर पर भरोसा कायम!
सुजलॉन एनर्जी का शेयर 40 रुपये से नीचे गिर गया है, जिससे निवेशकों में चिंता है। कंपनी के तिमाही नतीजों ...और पढ़ें
HighLights
सुजलॉन शेयर 40 रुपये से नीचे गिरा, निवेशक चिंतित
कंपनी ने EBITDA मार्जिन गाइडेंस में कमी की
ब्रोकरेज फर्मों ने 'होल्ड' और 'बाय' रेटिंग दी
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एक समय निवेशकों का फेवरेट स्टॉक रहा सुजलॉन, आज नई तेजी के दौर को तरस रहा है। कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा है। गिरते-गिरते ये 40 रुपये के भी नीचे आ गया है। मंगलवार को सुजलॉन का शेयर 0.51 फीसदी गिरकर 37.13 रुपये पर आ गया। हाल में नतीजों से कंपनी के शेयर पर और दबाव पड़ा। ऐसे में जिन लोगों के पास इसके शेयर हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये शेयर कब चढ़ेगा? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
आउटलुक हुआ निगेटिव!
हाल ही में पेश किए तिमाही नतीजों के दौरान, सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए EBITDA मार्जिन गाइडेंस को पहले के '17% प्लस-माइनस' से घटाकर '15% प्लस-माइनस' कर दिया। दूसरी तिमाही में, विंड टर्बाइन जनरेटर (WTG) का कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन पिछले साल के 26.9% से घटकर 21.2% रह गया।
इसमें नॉन-रिकरिंग ऑपेक्स (100 bps), कस्टमर/स्कोप मिक्स (150-180 bps), और फॉरेक्स तथा कमोडिटी में उतार-चढ़ाव (50 bps) का असर शामिल है।
40% मार्केट शेयर का लक्ष्य
मैनेजमेंट को उम्मीद है कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए WTG कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन 22% से 23% के बीच रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स के सुलझने के साथ, इसके सामान्य स्तर पर आने की उम्मीद है। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2035 तक भारत का बाजार 15 GW तक पहुँच जाएगा, और सुजलॉन को भरोसा है कि तब तक वह 40% मार्केट शेयर का लक्ष्य हासिल कर लेगी।
सितंबर तिमाही के लिए, सुजलॉन एनर्जी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 69% कम हुआ है। हालाँकि, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछली तिमाही (बेस क्वार्टर) में एक असाधारण लाभ (एक्सेप्शनल गेन) हुआ था, जिसकी वजह से उस समय का प्रॉफिट काफी बढ़ा हुआ था।
क्या है शेयर पर राय?
हाल ही में ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने सुजलॉन के शेयर पर राय पेश की और कहा कि इसने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए अपने 'अर्निंग पर शेयर' (EPS) अनुमानों को क्रमशः 9% और 7% कम कर दिया है। साथ ही, EPC से जुड़ी लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, फर्म ने वित्त वर्ष 2029 के लिए भी नए अनुमान जारी किए हैं।
ब्रोकरेज ने सुजलॉन पर अपनी "होल्ड" रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन इसके प्राइस टारगेट को पहले के ₹51 से घटाकर ₹41 कर दिया है।
अन्य ब्रोकरेज फर्म्स की राय
इन्वेस्टेक ने सुजलॉन पर "बाय" रेटिंग बरकरार रखी है और इसका प्राइस टारगेट ₹56 तय किया है। इसका अनुमान है कि कंपनी को सालाना 3.5 GW से 3.6 GW के ऑर्डर मिलेंगे। साथ ही, उन्होंने चालू और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने एग्जीक्यूशन (काम पूरा करने) के अनुमानों को भी बरकरार रखा है।
वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी सुजलॉन एनर्जी के प्राइस टारगेट को ₹65 से घटाकर ₹55 कर दिया है, लेकिन अनुकूल वैल्यूएशन का हवाला देते हुए स्टॉक पर अपनी "बाय" (खरीदने की) सलाह को बनाए रखा है।
इससे पहले कई ब्रोकरेज फर्मों ने सुजलॉन के शेयर के लिए ₹65 तक के टारगेट दिए थे
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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