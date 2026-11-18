बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। लगातार दो दिन चढ़ने के बाद आज बुधवार को शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 119.5 अंक या 0.47 फीसदी गिरकर 25,258.50 पर है।

वैसे तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी और रुपये में मजबूती ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जिससे कल बाजार में खरीदारी को बढ़ावा मिला था। मगर अब एनालिस्ट्स का मानना है कि सूचकांक पिछले चार सत्रों की तरह ही कंसोलिडेशन (स्थिरता) के दौर में बना रहेगा और 24,700 से 25,500 के दायरे में कारोबार करेगा, जिसमें अलग-अलग शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।

इस दौरान आज किन शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today - अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बीएलएस पॉलीमर्स, मलपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स और एसबीएल इंफ्राटेक आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगी। IIFL Finance - फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी, FIH मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंडरी मार्केट प्लेसमेंट के जरिए IIFL फाइनेंस के लगभग 5.65 करोड़ इक्विटी शेयर (जो कंपनी की इक्विटी कैपिटल का लगभग 13.25 प्रतिशत है) बेचने की योजना बना रही है। इससे लगभग 370 मिलियन डॉलर (करीब 3,454 करोड़ रुपये) जुटाए जा सकते हैं। इस सौदे के लिए फ्लोर प्राइस 611 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

NDR Auto Components - कंपनी ने दक्षिण कोरियाई कंपनी DYA के साथ एक जॉइंट वेंचर समझौता किया है। इसके तहत भारत में पैसेंजर कारों की सीटों को डिजाइन, निर्मित और सप्लाई किया जाएगा, जो मुख्य रूप से किआ इंडिया और हुंडई इंडिया के लिए होंगी।

Supreme Petrochem - कंपनी ने mABS के लिए 70 KTPA क्षमता वाली दूसरी प्रोडक्शन लाइन लगाने के लिए इटली की कंपनी 'वर्सालिस S.p.A.' (Versalis S.p.A.) के साथ एक टेक्नोलॉजी समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

RITES - RITES ने 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा' (NMCG) के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत, दोनों संस्थाएं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), टेंडर दस्तावेज और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सेवाओं को तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगी। Glenmark Pharma - एक वैश्विक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, इचनॉस ग्लेनमार्क इनोवेशन इंक. (IGI) ने ISB 2301 के लिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के पास 'इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग' (IND) आवेदन जमा करने की घोषणा की है। Prestige Estates Projects - कंपनी ने 110.93 करोड़ रुपये का निवेश करके, प्रेस्टीज वैष्णोई प्रोजेक्ट्स में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4.59 प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है। Advait Energy Transitions - कंपनी को गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (GETCO) से 130.48 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर भरूच सर्कल में 220 kV दहेज-हलदरवा लाइन-1 और 220 kV दहेज-हलदरवा लाइन-2 की रीकंडक्टिरिंग (reconductoring) के लिए है, जिसमें सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है।

Ashoka Buildcon - अशोका बिल्डकॉन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की एक परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (L-1) बनकर उभरी है। इस परियोजना में गुजरात में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (जुजुवा-गांदेवा सेक्शन) के 154.6 किमी से 190 किमी तक आठ-लेन वाले, एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है, जिसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) आधार पर बनाया जाएगा।

Signature Global - सिग्नेचर ग्लोबल ने बताया कि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 'माँ वैष्णो नेट-टेक' के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में 474.66 एकड़ जमीन के लिए सफल बोली लगाई है। यह जमीन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) का हिस्सा है।

HCL Technologies - HCLTech और सरकारों तथा विनियमित उद्योगों के लिए सॉवरेन AI (संप्रभु AI) समाधान प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी, Cohere ने उद्यमों और सरकारी संगठनों के लिए सॉवरेन AI समाधान विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है।