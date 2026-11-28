बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में बीते 6 महीनों से गिरावट का दौर जारी है। इस दौरान यह लगभग 36 फीसदी तक टूट चुका है। इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को इस बात का इंतजार है कि आखिर अब यह कब कमबैक करेगा। यानी अब सुजलॉन में तेजी का दौर कब आएगा। निवेशक इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। अब इसी शेयर को लेकर खबर है कि कंपनी को

रिपोर्ट्स के अनुसार सुजलॉन ने Ministry of New and Renewable Energy की रीपावरिंग नीति के तहत, टाटा समूह से भारत की पहली बड़ी विंड रीपावरिंग का ऑर्डर मिला है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) क्षेत्र में कमाई का एक नया जरिया खुलेगा, क्योंकि भारत सरकार पिछले तीन वर्षों से इस नीति पर काम कर रही है। जानकारों का कहना है कि टाटा समूह का यह ऑर्डर भले ही छोटा है, लेकिन कमाई का यह नया जरिया तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिससे कंपनी निकट भविष्य में मुनाफे में आ सकती है।

6 महीने में 36% टूट चुका है शेयर? सुजलॉन के शेयर बीते 6 महीने में 36 फीसदी से ज्यादा टूट चुके हैं। अगर बीते एक साल की बात करें तो एक साल में यह 32 फीसदी और इस साल अब तक यह 30 फीसदी तक टूट चुका है। हालांकि, 5 साल में इसने लगभग 470 फीसदी का रिटर्न दिया है। ऐसे में अब टाटा पावर से विंड रीपावरिंग का ऑर्डर मिलना कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है।

सुजलॉन एनर्जी को टाटा ग्रुप से मिले ऑर्डर पर बात करते हुए, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने कहा, "टाटा ग्रुप का यह ऑर्डर आकार में छोटा है, लेकिन यह भारत का पहला 'विंड रिपावरिंग' (पवन ऊर्जा संयंत्रों के आधुनिकीकरण) से जुड़ा ऑर्डर है। भारत सरकार पिछले तीन वर्षों से इस नीति पर काम कर रही है। इससे कंपनी के लिए अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे और उम्मीद है कि यह कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस नए कारोबारी अवसर से कंपनी को मुनाफा कमाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसका इंतजार शेयर निवेशक लंबे समय से कर रहे थे।"

सुजलॉन शेयर का प्राइस टारगेट । Suzlon share price target सुजलॉन शेयरों के टेक्निकल चार्ट पैटर्न का विश्लेषण करते हुए, केसी सिक्योरिटीज में रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष (VP) महेश एम. ओझा ने कहा, "सुजलॉन शेयरों के लिए ₹33 और ₹30.80 के स्तर पर सपोर्ट मौजूद हैं। ऊपरी स्तर पर, सुजलॉन के शेयर की कीमत को ₹39.60 पर रेजिस्टेंस (रुकावट) का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाता है, तो सुजलॉन के शेयर की कीमत ₹45 तक जा सकती है।"