Suzlon Energy Q2 Results: 70% गिर गया सुजलॉन एनर्जी का मुनाफा, नई कंपनी के अधिग्रहण का एलान

नई दिल्ली। सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Q2 Results) ने FY27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) ₹394 करोड़ रहा जो पिछली तिमाही में ₹305 करोड़ था। लेकिन, सालाना आधार पर सुजलॉन एनर्जी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 69.2% की गिरावट दर्ज की है, पिछले साल की इसी तिमाही में यह 1,279 करोड़ रुपये था।

वहीं, कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 26% और तिमाही आधार पर 27% की वृद्धि के साथ ₹4,869 करोड़ रहा, पिछली तिमाही ऑपरेशंस से रेवेन्यू 3819 करोड़ था जबकि पिछले साल इस तिमाही में यह 3865 करोड़ रुपये था। राजस्व अधिक होने के बावजूद, सितंबर तिमाही में EBITDA मार्जिन घटकर 14.7% रह गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 18.6% था। कंपनी ने नतीजे बाजार बंद होने के बाद पेश किए। 29 अक्टूबर को सुजलॉन एनर्जी के शेयर सवा फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 36.79 रुपये पर बंद हुए हैं।