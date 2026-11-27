एजेंसी, मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि नियामक टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बीच प्रस्तावित सौदे की समीक्षा कर रहा है और इस प्रक्रिया में अल्पांश (माइनॉरिटी) शेयरधारकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

एसोचैम द्वारा आयोजित 17वें कैपिटल मार्केट सम्मेलन को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि निवेशक संरक्षण सेबी की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है और इसी दृष्टिकोण से इस लेनदेन का आकलन किया जा रहा है। क्या बोले तुहिन कांत पांडे? उन्होंने कहा, "हम अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। टाटा स्टील-एपीएल अपोलो सौदे में माइनॉरिटी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।" प्रस्तावित लेनदेन को लेकर संस्थागत निवेशकों और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सौदे की संरचना, मूल्यांकन और वित्तपोषण व्यवस्था को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। यह विवाद टाटा स्टील द्वारा APL अपोलो के स्टील ट्यूब और कलर कोटेड व्यवसायों को खरीदने के प्रस्ताव से जुड़ा है। इस प्रस्तावित सौदे के तहत, टाटा स्टील अपना स्टील ट्यूब व्यवसाय (जिसकी कीमत 11,700 करोड़ रुपये है) और 'टाटा स्टील कलर्स प्राइवेट लिमिटेड' (जिसकी कीमत 16,300 करोड़ रुपये है) को APL अपोलो को बेचेगी। यह पूरा सौदा 28,000 करोड़ रुपये का होगा।

टाटा स्टील की 'टाटा स्टील कलर्स' में सीधे 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और बाकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 'टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड' के पास है। एक और मुद्दा APL अपोलो में प्रमोटर हिस्सेदारी के अधिग्रहण और 'SG टेक इंजीनियरिंग' के साथ प्रस्तावित मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था से जुड़ा है। 'SG टेक इंजीनियरिंग' उस प्रमोटर समूह से जुड़ी कंपनी है जो अब कंपनी से बाहर हो रही है।

दूसरे चरण में टाटा स्टील प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी खरीदने और उसके बाद सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर लाने के जरिए विस्तारित एपीएल अपोलो में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल करेगी। इस चरण का कुल संभावित मूल्य लगभग 32,267 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।

इस सौदे को लेकर प्रमुख चिंता यह है कि अधिग्रहण के लिए एपीएल अपोलो को काफी अधिक कर्ज उठाना पड़ सकता है। निवेशकों का सवाल है कि इस स्थिति में कंपनी के अल्पांश शेयरधारकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी।

सौदे के बाद टूटा शेयर? सौदे की घोषणा के बाद एपीएल अपोलो के शेयरों में तेज गिरावट भी निवेशकों की चिंता का कारण बनी। इस महीने कंपनी का शेयर लगभग 30 प्रतिशत तक टूट गया, जिससे बाजार में सौदे को लेकर आशंकाएं और बढ़ गईं।