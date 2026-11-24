बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने सोमवार को बताया कि APL अपोलो ट्यूब्स में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने और अपने संबंधित कारोबारों को इस कंपनी में ट्रांसफर करने के बाद, इनका संयुक्त 'डाउनस्ट्रीम' स्टील ट्यूब और कलर-कोटेड स्टील कारोबार अगले 5-6 वर्षों में अपने EBITDA को दोगुना करके लगभग 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा देगा।

टाटा स्टील मैनेजमेंट ने कहा कि इस जॉइंट यूनिट की शुरुआती बिक्री योग्य क्षमता (सेलेबल कैपेसिटी) लगभग 7.5 मिलियन टन होगी, जिसे कंपनियां अगले कुछ वर्षों में बढ़ाकर 15.5 मिलियन टन करने की योजना बना रही हैं।

छोटा नहीं बड़ा है मकसद टाटा स्टील ने कहा कि इस डील को केवल एसेट ट्रांसफर या प्रमोटर हिस्सेदारी खरीदने के अलग-अलग सौदों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे एक बड़ी रणनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका मकसद एक बड़ा, लाभदायक और ग्राहकों पर केंद्रित 'डाउनस्ट्रीम' स्टील कारोबार तैयार करना है।

रविवार को हुई डील में, टाटा स्टील ने बताया कि वह अपने स्टील ट्यूब और कलर-कोटेड स्टील व्यवसायों (जिनका मूल्य लगभग 28,000 करोड़ रुपये है) को APL अपोलो को ट्रांसफर कर रही है, और बदले में APL अपोलो में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी हासिल कर रही है।

'डाउनस्ट्रीम' विस्तार में तेजी डील के पीछे का कारण बताते हुए, टाटा स्टील के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी अपने 'डाउनस्ट्रीम' विस्तार में तेजी लाना चाहती है, क्योंकि लंबे समय में आयरन ओर (लौह अयस्क) की बढ़ती कीमतें 'अपस्ट्रीम' व्यवसाय के मार्जिन पर दबाव डाल सकती हैं।

कंपनी ने अब तक औसतन 14,000-15,000 रुपये प्रति टन का EBITDA मार्जिन हासिल किया है। कंपनी का मानना है कि 'डाउनस्ट्रीम' में मजबूत उपस्थिति होने से ग्राहकों के साथ बेहतर जुड़ाव बनेगा और 'वैल्यू-एडेड' उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे मुनाफे को बनाए रखने में मदद मिलेगी।