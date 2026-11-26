अदाणी से JP Cement के खरीदे थे प्लांट, अब कंपनी का आया नया प्लान; इस भाव पर ₹700 करोड़ के शेयरों का होगा बायबैक
दिग्गज सीमेंट कंपनी डालमिया भारत ओपन मार्केट से ₹700 करोड़ के शेयरों का बायबैक करेगी, जिसकी अधिकतम कीमत ₹1,850 प्रति शेयर तय की गई है। इस बायबैक से प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 55.84% से बढ़कर 56.99% हो जाएगी।
HighLights
डालमिया भारत ₹700 करोड़ के शेयरों का बायबैक करेगी।
बायबैक के लिए ₹1,850 प्रति शेयर अधिकतम कीमत तय।
प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 56.99% होने का अनुमान।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज सीमेंट कंपनी डालमिया भारत ओपन मार्केट से ₹700 करोड़ के शेयरों को बायबैक करेगी। डालमिया ग्रुप ने ही गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप से जेपी सीमेंट के सीमेंट प्लांट खरीदे थे। बोर्ड ने 23 नवंबर को इसकी मंजूरी दी थी। कंपनी ने इसकी जानकारी तीन अलग-अलग अखबारों में सूचना देकर भी की है। साथ ही कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी थी।
बायबैक के लिए अधिकतम कीमत 1,850 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। कंपनी 37.84 लाख शेयरों तक का बायबैक करेगी, जो उसकी मौजूदा पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का लगभग 2.02% है। बायबैक पूरा होने पर (यह मानते हुए कि पूरा बायबैक हो जाता है), प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 55.84% से बढ़कर 56.99% हो जाएगी।
शेयरों को खरीदने के लिए कंपनी कितना करेगी खर्च?
₹1850 प्रति शेयर के भाव पर, ₹700 करोड़ में लगभग 37.84 लाख शेयर खरीदे जा सकते हैं। कंपनी को अधिकतम राशि का कम से कम ₹525 करोड़ (75%) खर्च करना होगा। अधिकतम कीमत के हिसाब से, यह लगभग 28.38 लाख शेयर होते हैं।
यह अधिकतम कीमत, मंजूरी वाले दिन के बाजार भाव से लगभग 18% से 19% अधिक है। 23 नवंबर को दिन के दौरान यह शेयर लगभग ₹1,554 से ₹1,564 के भाव पर ट्रेड कर रहा था (यह प्रीमियम मेरी गणना है, कंपनी का आंकड़ा नहीं)।
भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक है डालमिया
डालमिया भारत भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापित क्षमता सितंबर 2026 तक 54.7 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है। कंपनी की योजना अधिग्रहण और ऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए वित्त वर्ष 2028 तक अपनी क्षमता को बढ़ाकर 75 MTPA करने की है। वित्त वर्ष 2026 के लिए, परिचालन से प्राप्त समेकित राजस्व 14,804 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के 13,980 करोड़ रुपये से 6% अधिक है। इस समय इसके लिए MD और CEO पुनीत यदु डालमिया हैं।
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