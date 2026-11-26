बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज सीमेंट कंपनी डालमिया भारत ओपन मार्केट से ₹700 करोड़ के शेयरों को बायबैक करेगी। डालमिया ग्रुप ने ही गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप से जेपी सीमेंट के सीमेंट प्लांट खरीदे थे। बोर्ड ने 23 नवंबर को इसकी मंजूरी दी थी। कंपनी ने इसकी जानकारी तीन अलग-अलग अखबारों में सूचना देकर भी की है। साथ ही कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी थी।

बायबैक के लिए अधिकतम कीमत 1,850 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। कंपनी 37.84 लाख शेयरों तक का बायबैक करेगी, जो उसकी मौजूदा पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल का लगभग 2.02% है। बायबैक पूरा होने पर (यह मानते हुए कि पूरा बायबैक हो जाता है), प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 55.84% से बढ़कर 56.99% हो जाएगी।

शेयरों को खरीदने के लिए कंपनी कितना करेगी खर्च? ₹1850 प्रति शेयर के भाव पर, ₹700 करोड़ में लगभग 37.84 लाख शेयर खरीदे जा सकते हैं। कंपनी को अधिकतम राशि का कम से कम ₹525 करोड़ (75%) खर्च करना होगा। अधिकतम कीमत के हिसाब से, यह लगभग 28.38 लाख शेयर होते हैं।

यह अधिकतम कीमत, मंजूरी वाले दिन के बाजार भाव से लगभग 18% से 19% अधिक है। 23 नवंबर को दिन के दौरान यह शेयर लगभग ₹1,554 से ₹1,564 के भाव पर ट्रेड कर रहा था (यह प्रीमियम मेरी गणना है, कंपनी का आंकड़ा नहीं)।