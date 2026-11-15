मार्केट एक्सपर्ट ने सुझाए ₹100 से कम के 3 शेयर, दे सकते हैं तगड़ा रिटर्न; लिस्ट में अनिल अग्रवाल की कंपनी भी शामिल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया का मानना है कि जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 के ऊपर है, तब तक भारतीय शेयर बाजार का रुझान सकारात्मक बना रहेगा। चॉइस ब्रोकिंग के विशेषज्ञ ने कहा कि डेली कैंडल हाई लेवल के पास प्रॉफिट बुकिंग को दर्शाती है। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 25,000 का सपोर्ट स्तर मजबूत बना रह सकता है।

इस बीच उन्होंने 3 ऐसे शेयर खरीदने की भी सलाह दी है, जिनका दाम 100 रुपये से कम है। अक्सर लोग सस्ते शेयरों की तलाश में रहते हैं और बगड़िया ने ऐसे 3 शेयर चुने हैं। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में और चेक करते हैं कि इनका टारगेट कितना है।

ये हैं वे 3 शेयर ₹100 से कम कीमत वाले शेयरों की बात करें तो, चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया ने जिन तीन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है, उनमें लॉयड्स इंजीनियरिंग, निवा बूपा और वेदांता पावर शामिल हैं। फिलहाल इन तीनों ही शेयरों की कीमत 100 रुपये से कम है।