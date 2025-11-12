मोतीलाल ओसवाल के दो पसंदीदा शेयर - KEC International को खरीदने की सलाह, BSE पर क्या कहा?
मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने दो शेयरों पर अपनी राय (Stocks To Buy) दी है। केईसी इंटरनेशनल पर BUY रेटिंग के साथ 920 रुपये का टार्गेट दिया गया है, जो 19-20% रिटर्न दे सकता है। बीएसई पर सकारात्मक रुख रखते हुए, राजस्व और लाभ में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण स्टार एमएफ का बेहतर प्रदर्शन और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भागीदारी है।
नई दिल्ली। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने दो शेयरों (Stocks To Buy) पर अपनी राय दी है। इनमें से एक पर ब्रोकरेज फर्म ने पॉजिटिव रुख रखा है, जबकि दूसरे के लिए BUY रेटिंग के साथ टार्गेट भी बताया है। आइए जानते हैं इन दोनों शेयरों के बारे में।
KEC International
केईसी इंटरनेशनल का शेयर इस समय 774-75 रुपये की रेंज में है। जबकि इसके लिए BUY रेटिंग के साथ मोतीलाल ओसवाल ने टार्गेट 920 रुपये का दिया है। यानी ये मौजूदा रेट से 19-20 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि केईसी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 19% वार्षिक वृद्धि और 80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन सुधार दर्ज किया।
इसके प्रॉफिट में मामूली कमी आई, जिसका असल कारण हाई इंटेरेस्ट एक्सपेंस रहा, जो हाई डेट और हाई वर्किंग कैपिटल के कारण बढ़ गया। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि ये स्टॉक अपने हाल के उच्चतम स्तर से नीचे आ गया है और अब वित्त वर्ष 27/28 के अनुमानों के आधार पर 19.1x/15.1x की आकर्षक वैल्युएशन पर उपलब्ध है।
BSE पर क्या है राय
BSE पर मोतीलाल ओसवाल ने पॉजिटिव राय पेश की है। बीएसई ने लगभग 10.7 अरब रुपये (5% से अधिक) का ऑपरेशनल रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 44% और तिमाही आधार पर 12% अधिक है। दूसरी तिमाही इसका प्रॉफिट 5.6 अरब रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61% और तिमाही आधार पर 5% अधिक रहा। प्रॉफिट में ये बढ़ोतरी रेवेन्यू में इजाफे के कारण संभव रही।
इसके स्टार एमएफ ने एक और रिकॉर्ड तिमाही हासिल की, जिसके रेवेन्यू में सालाना आधार पर 18% की वृद्धि हुई।
एक्सपायरी दिनों में बदलाव के बावजूद इसकी मार्केट हिस्सेदारी में वृद्धि जारी रही, जिसे लंबी अवधि के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इंस्टिट्यूशनल भागीदारी बढ़ाने के लगातार प्रयासों से सहारा मिला। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हम वित्त वर्ष 26/वित्त वर्ष 27/वित्त वर्ष 28 के लिए कंपनी के इनकम अनुमानों को 14%/14%/15% तक बढ़ा रहे हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
