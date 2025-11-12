मोतीलाल ओसवाल के दो पसंदीदा शेयर - KEC International को खरीदने की सलाह, BSE पर क्या कहा?

नई दिल्ली। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने दो शेयरों (Stocks To Buy) पर अपनी राय दी है। इनमें से एक पर ब्रोकरेज फर्म ने पॉजिटिव रुख रखा है, जबकि दूसरे के लिए BUY रेटिंग के साथ टार्गेट भी बताया है। आइए जानते हैं इन दोनों शेयरों के बारे में।

KEC International केईसी इंटरनेशनल का शेयर इस समय 774-75 रुपये की रेंज में है। जबकि इसके लिए BUY रेटिंग के साथ मोतीलाल ओसवाल ने टार्गेट 920 रुपये का दिया है। यानी ये मौजूदा रेट से 19-20 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि केईसी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 19% वार्षिक वृद्धि और 80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन सुधार दर्ज किया।

इसके प्रॉफिट में मामूली कमी आई, जिसका असल कारण हाई इंटेरेस्ट एक्सपेंस रहा, जो हाई डेट और हाई वर्किंग कैपिटल के कारण बढ़ गया। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि ये स्टॉक अपने हाल के उच्चतम स्तर से नीचे आ गया है और अब वित्त वर्ष 27/28 के अनुमानों के आधार पर 19.1x/15.1x की आकर्षक वैल्युएशन पर उपलब्ध है।