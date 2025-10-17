कंपनियों के नतीजों के बीच आज कौन से शेयरों पर रखें नजर; WIPRO, JSW एनर्जी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक फोकस में रहेंगे

आज शेयर बाजार पर कारोबार शुरू होने के साथ ही कई बड़े नाम सुर्खियों में रहने वाले हैं। इनमें इन्फोसिस और विप्रो शामिल हैं जिन्होंने अपनी दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं और निवेशकों की नजर बाजार पर रहेगी, खासकर एआई और तकनीकी खर्च को लेकर मची हलचल के बीच यह ज्यादा फोकस में रहेंगे। नए सौदों और मज़बूत राजस्व वृद्धि की बदौलत, बायोकॉन और जियो फ़ाइनेंशियल कंपनियों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इनके साथ कौन से स्टॉक चर्चा में रहेंगे चलिए जानते हैं।

आज इन शेयरों में रहेगा फोकस इंफोसिस Q2 परिणाम इंफोसिस ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 7,364 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 6,506 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

विप्रो परफॉर्मेंस विप्रो ने जुलाई-सितंबर तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में मामूली वृद्धि दर्ज की, जो 3,246.2 करोड़ रुपये रहा। सीईओ और एमडी श्रीनि पल्लिया ने कहा कि मांग का परिदृश्य मजबूत बना हुआ है, लेकिन विवेकाधीन खर्च एआई-संबंधित पहलों पर अधिक केंद्रित हो रहा है।

बायोकॉन ने अमेरिका में इंसुलिन साझेदारी का विस्तार किया बायोकॉन की सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने मधुमेह के उपचार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी लेबल इंसुलिन ग्लार्गिन को पेश करने के लिए सिविका इंक के साथ अपने सहयोग का विस्तार किया है।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 400 मेगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका मिला

जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सहायक कंपनी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी (उत्कल) को कर्नाटक की पावर कंपनी द्वारा 25 वर्षों के लिए 400 मेगावाट बिजली आपूर्ति समझौते का अनुबंध दिया गया है, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा। आवश्यक कोयला शक्ति योजना 2017 के तहत कोल इंडिया से प्राप्त किया जाएगा।

केनरा रोबेको एएमसी - नेजेन कैपिटल ने 30.7 करोड़ रुपये का निवेश किया

नील बहल के नेतृत्व वाली नेगेन कैपिटल सर्विसेज ने केनरा रोबेको एएमसी में 281.79 रुपये प्रति शेयर की दर से 10.9 लाख शेयर खरीदे हैं, जिससे कुल 30.7 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

जियो फाइनेंशियल का राजस्व 41% बढ़ा

जियो फाइनेंशियल ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में राजस्व में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 981.4 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह वृद्धि ऋण, परिसंपत्ति प्रबंधन और भुगतान क्षेत्रों में वृद्धि के कारण हुई। शुद्ध लाभ 695 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल लगभग अपरिवर्तित रहा। परिचालन आय पाँच गुना बढ़कर 317 करोड़ रुपये हो गई, जो पहली बार राजकोषीय लाभ से आगे निकल गई।

बीईएमएल लिमिटेड ने रक्षा विनिर्माण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सरकारी स्वामित्व वाली बीईएमएल लिमिटेड ने रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों के लिए उन्नत कंपोजिट के निर्माण पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए किनेको लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।