    क्या आज भी शेयर बाजार में दिखेगी गिरावट? किन शेयरों पर रहेगी नजर

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:30 AM (IST)

    गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई, जिसका कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ब्लूचिप शेयरों में मुनाफावसूली थी। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लाल निशान में बंद हुए। विदेशी निवेशकों ने शेयर बेचे जबकि घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की। आज  (stock to watch today)बजाज ऑटो और हिंडाल्को जैसी कंपनियां तिमाही नतीजे जारी करेंगी। सिंगटेल, टीवीएस मोटर, और रेल विकास निगम जैसे शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।

    नई दिल्ली। ब्लूचिप शेयरों में मुनाफावसूली और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के बीच गुरुवार (6 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स 87.95 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 25,509.70 पर बंद हुआ।

    सेंसेक्स 148.14 अंक या 0.18 प्रतिशत गिरकर 83,311.01 पर बंद हुआ।

    सेक्टोरल इंडेक्स में, केवल निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.18 प्रतिशत और 0.06 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक इंडेक्स 272.80 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,553.25 पर बंद हुआ।
    निफ्टी मिडकैप 100 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 1.39 प्रतिशत लुढ़क गया। डर का सूचकांक, इंडिया वीआईसी, 1.91 प्रतिशत गिरकर 12.41 पर आ गया।

    एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 3,263.21 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,283.91 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

    आज कैसा खुलेगा शेयर बाजार

    गिफ्ट निफ्टी सुबह गिरावट में कारोबार कर रहे थे। यह 0.30 फीसदी की गिरावट के साथ 25510 पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे में आज शेयर बाजार के गिरावट में खुलने की संभावना है।

    आज के परिणाम

    बजाज ऑटो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स नाइका, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी, एजिस लॉजिस्टिक्स, एस्ट्राजेनेका फार्मा, डिविस लैबोरेटरीज, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कल्याण ज्वैलर्स, पेट्रोनेट एलएनजी, सिग्नेचर ग्लोबल, स्पाइसजेट, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स, ट्रेंट, यूएनओ मिंडा और वीए टेक वाबैग आज अपनी तिमाही आय जारी करेंगे।

    आज किन शेयरों पर रहेगी नजर

    भारती एयरटेल

    सिंगटेल भारती एयरटेल में 0.8% हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसका ब्लॉक साइज 10,300 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 2,030 रुपये प्रति शेयर होगा।

    टीवीएस मोटर कंपनी

    कंपनी ने 11,997 सीरीज डी अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयरों की बिक्री के लिए एक्सेल इंडिया VIII (मॉरीशस) के साथ शेयर खरीद समझौते किए हैं, और रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज (रैपिडो) में 10 इक्विटी शेयरों और 11,988 सीरीज डी सीसीपीएस की बिक्री के लिए एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स वन बीवी के साथ 288 करोड़ रुपये में शेयर खरीद समझौते किए हैं।

    रेल विकास निगम

    मध्य रेलवे से 272 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इस अनुबंध में मध्य रेलवे के दौंड-सोलापुर सेक्शन के 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम (स्कॉट-कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर) में 220/132/55 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट (एसपी) और सब-सेक्शनिंग पोस्ट (एसएसपी) की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।

    एनबीसीसी इंडिया

    कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट, आवास, बुनियादी ढांचे और पुनर्विकास परियोजनाओं की पहचान, विकास और निष्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक रियल एस्टेट डेवलपर गोल्डफील्ड्स कमर्शियल्स के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

    मारुति सुजुकी इंडिया

    राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली ने सहायक कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात के मारुति सुजुकी इंडिया में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है।

    आरबीएल बैंक

    महिंद्रा समूह की प्रमुख कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में 2.11 करोड़ इक्विटी शेयर (भुगतान इक्विटी के 3.45% के बराबर) 320.65 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे, जिसका मूल्य 677.95 करोड़ रुपये है।

    अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिटीग्रुप ग्लोबल, सोसाइटी जेनरल, बोफा सिक्योरिटीज यूरोप, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टेनली जैसे वैश्विक निवेशकों के साथ-साथ एचएसबीसी एमएफ, कोटक महिंद्रा एमएफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी जैसे घरेलू संस्थागत निवेशक आरबीएल बैंक में उक्त 3.45% हिस्सेदारी के खरीदार थे।

    एथर एनर्जी

    वेंचर कैपिटल फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के स्वामित्व वाले इंटरनेट फंड III ने बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथर एनर्जी में अपनी पूरी 5.09% हिस्सेदारी 1,204.4 करोड़ रुपये में बेचकर कंपनी से बाहर निकल गया।

    इंटरनेट फंड ने एथर एनर्जी में 1.01 करोड़ शेयर 623.56 रुपये प्रति शेयर की दर से और 92.35 लाख शेयर 620.45 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

