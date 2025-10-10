निफ्टी, सेंसेक्स में आज भारी उतार-चढ़ाव की संभावना, IT शेयरों पर रहेगी नजर; 10 अक्टूबर करवा चौथ को इन लेवल पर रखें नजर

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार, 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच, बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक निफ्टी 50 और सेंसेक्स में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सुबह 7.40 बजे, गिफ्ट निफ्टी सूचकांक 17 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,243.5 पर ट्रेड कर रहा था।

आज के कारोबार में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद, जिसमें भविष्य की तकनीकों में बड़े निवेश की घोषणा की गई है, आईटी क्षेत्र के शेयर चर्चा का विषय बने रहेंगे। गुरुवार को वॉल स्ट्रीट रातोंरात नकारात्मक दायरे में बंद हुआ क्योंकि निवेशकों के पास कोई आर्थिक आँकड़े या कोई भी भावना-प्रभावित करने वाला उत्प्रेरक नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने तीसरी तिमाही के आय सत्र से पहले अपनी स्थिति मज़बूत करने का मौका गँवा दिया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.52 प्रतिशत, एसएंडपी 500 में 0.28 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट में 0.08 प्रतिशत की गिरावट आई।

अमेरिकी शेयरों में तेजी के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट आई, क्योंकि इस बात की चिंता थी कि लगातार उछाल के बाद मूल्यांकन बढ़ सकता है। एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "हालांकि टीसीएस के तिमाही नतीजे काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप रहे, लेकिन असली उत्साहवर्धक बात विश्वस्तरीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए समर्पित एक नई कंपनी की घोषणा थी।"

10 अक्टूबर को ये लेवल होंगे अहम सूचकांक ने अब 24,900 और 25,200 के बीच एक व्यापक समेकन क्षेत्र बना लिया है। जब तक यह इस दायरे में सीमित रहेगा, उतार-चढ़ाव और सीमित दायरे में कारोबार का दौर जारी रहने की उम्मीद है; किसी भी तरफ से कोई ब्रेकआउट अगले निर्णायक रुझान की दिशा तय कर सकता है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, निफ्टी 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास बना हुआ है, जहां कई समर्थन परतें निकटता से संरेखित हैं। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट, धुपेश धमेजा ने कहा, "24,900 और 24,950 के बीच का यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण "गिरावट पर खरीदारी" के लिए उपयुक्त क्षेत्र बन गया है। ऊपर की ओर, 25,200-25,250 के प्रतिरोध बैंड के ऊपर एक स्पष्ट ब्रेकआउट एक मजबूत शॉर्ट-कवरिंग रैली को ट्रिगर करने के लिए आवश्यक है, जबकि ऐसा न होने पर निकट भविष्य में विक्रेताओं का दबदबा बना रह सकता है।"